COVID-19 не зник: у НАН розповіли про розвиток епідемії в умовах війни

Проблема пандемії COVID-19 хоч і відійшла на задній план на тлі повномасштабної військової агресії РФ проти України, однак нікуди не зникла.
Станом на 16 березня 2022 року в середньому за тиждень в Україні щодня одужують 24 879 людей, 5057 осіб інфікуються і 79 хворих помирають від COVID-19.
В Національній академії наук України оприлюднили огляд розвитку епідемії COVID-19 в Україні під час війни.
Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу припускає, що захворюваність продовжує знижуватися.
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Водночас процес забору аналізів та проведення відповідних тестів ускладнився, тож статистика захворюваності суттєво неповна.
При цьому лікарні та лабораторії продовжують працювати у штатному режимі, тож фіксуються нові випадки захворювання, смерті та одужання від COVID-19.
"Зареєстровані епідемічні показники показали зниження у декілька разів на тлі зміни режиму роботи лікарень, знищення російською армією інфраструктури закладів охорони здоров’я та окупації частини території України", – йдеться у повідомленні.
Водночас у НАН наголосили, що зменшення зареєстрованих випадків не означає зниження реальних показників захворюваності.
Навпаки – такі чинники, як велика кількість біженців та скупчення людей в укриттях могли слугувати каталізатором для епідемії.
Серед інших висновків НАН є також наступні:
✅ Кількість смертей видається заниженою принаймні у півтора раза. Також можливе збільшення кількості летальних випадків, з огляду на проблеми в наданні медичної допомоги.
✅ Українські довоєнні дані про спостережувану летальність штаму "Омікрон" уже доволі надійні та вказують, що вона втричі нижча, ніж у "класичного" штаму з Вуханю. При цьому смертність від "Омікрону" вчетверо нижча, ніж у "Дельти".
✅ Дані захворюваності в Україні зосереджені досить нерівномірно, адже 40% всіх ПЛР-тестів, про які відомо з баз даних, проведено на Рівненщині.
На сьогодні левова частка нових інфікованих коронавірусом припадає на чотири регіони: Волинську, Полтавську, Черкаську області та м. Київ.
✅ У Польщі, Угорщині, Словаччині, Молдові та Румунії, які відкрили свої кордони для українських біженців, нових спалахів коронавірусу не виявлено.
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