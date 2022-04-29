У КМДА просять киян пройти курси з надання домедичної допомоги

Міська влада закликає киян взяти участь у тренінгах з надання домедичної допомоги.

Курси, які організував департамент охорони здоров’я, вже пройшли близько 250 містян, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"В умовах війни володіючи навичками надання домедичної допомоги ви зможете, без перебільшення, врятувати життя. Такі знання можуть стати у нагоді і у мирний час. Тому не зволікайте, записуйтеся на тренінги, і за короткий час ви зможете здобути важливі для життя знання", – каже заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Тренінги проводяться у двох медичних освітніх закладах Києва та у центрі надання екстреної медичної допомоги.

Фото: AndrewLozovyi /Depositphotos

Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж ім. П. І. Гаврося":

Графік занять: понеділок-п’ятниця із 9:00.

Тривалість курсу: 6 годин.

Телефон для запису: 050-320 -25-03 (запис 09:00-14:00).

Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж № 3":

Графік занять: вівторок, середа, четвер із 10:00 до 13:00 (без перерви).

Тривалість курсу: 9 годин.

Телефон для запису: 044-566-15-45 (запис 09:00-13:00), 044-566-04-32 (запис 14:00-17:00).

КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва":

Графік занять: понеділок – п’ятниця із 9:00.

Тривалість курсу: 6 годин.

Телефон для запису: 044-456-22-84 (запис із 09:00-14:00), або на сторінці навчально-тренувального відділу у Facebook.

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