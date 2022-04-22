Куди звертатись за допомогою, якщо немає можливості потрапити до лікаря? Поради від МОЗ

Під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим.

А українці, які змінили місце проживання, можуть не знати до якого лікаря їм звернутись у новому місці.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.

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Фото: wichayada69/Depositphotos

Де можна отримати допомогу?

чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога;

чат-бот медичних онлайн-консультацій;

чат-бот "Медичні закупівлі України", де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19;

чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном;

чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій;

канал "Лікарі України онлайн + ветеринарія";

канал "ДонорUA", на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство.

Нагадаємо, у МОЗ також пояснили, як можна отримати лікарняну відпустку під час війни.

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