Куди звертатись за допомогою, якщо немає можливості потрапити до лікаря? Поради від МОЗ

Під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим.
А українці, які змінили місце проживання, можуть не знати до якого лікаря їм звернутись у новому місці.
У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.
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Де можна отримати допомогу?
- чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога;
- чат-бот медичних онлайн-консультацій;
- чат-бот "Медичні закупівлі України", де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19;
- чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном;
- чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій;
- канал "Лікарі України онлайн + ветеринарія";
- канал "ДонорUA", на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство.
Нагадаємо, у МОЗ також пояснили, як можна отримати лікарняну відпустку під час війни.
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