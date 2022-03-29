Бачили людей з відірваними ногами: медики розповіли, як рятувалася сім’я з Чернігова

У Чернігові залишилося менше половини жителів – окупанти оточили місто і знищують його вщент.

Понад 150 тисяч чернігівців уже виїхали з міста, деякі – тікали під обстрілами.

Історією порятунку однієї з таких сімей поділилася лікарня "Охматдит" у Facebook.

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"Ми вивчили звук різних снарядів, дім трусився від обстрілів, ми ночували або у підвалі, або в коридорі, бо вночі починалось найстрашніше", – розповіла Тетяна медикам.

Разом із чоловіком та дітьми вона евакуювалася з Чернігова після місяця обстрілів.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

Їхня квартира потрапила під обстріли з першого дня повномасштабного вторгнення росіян, але сім’я до останнього не хотіла виїжджати.

Понад два тижні у помешканні не було газу, світла, води та опалення – їжу доводилося готувати на подвір’ї.

"У підвалі було темно, тільки одна лампа, а їжі не було…

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Стріляли сильно-сильно. Страшно було", – згадує 5-річний Діма.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

А його мама пояснює: виїхати з міста не наважувалися, бо її старший син зараз захищає місто у лавах Збройних Сил.

"Родина наважилася тікати, коли усі основні мости з міста були знищені. Залишалася лише одна дорога. Цілий день росіяни не припиняли обстріли.

Як тільки родина проїхала міст та вийшла ненадовго з машини, почалася чергова ворожа атака", – кажуть в "Охматдиті".

Фото: НДСЛ "Охматдит"

Перший снаряд потрапив в сусідню машину за кілька метрів від родини.

На щастя, в автівці не було людей, але осколки розлетілися.

"Ми разом обійнялись, сховали дитину, впали на землю. А снаряди розривались. Перший снаряд влучив поруч із нами – за 10 метрів", – розповідає батько сім'ї.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

Поранення отримали всі: Тетяна, її чоловік, маленький Дмитрик, старша донька та її хлопець.

"Я бігла до машини, бачила довкола поранених людей, з відірваними ногами, я бачила мертву жінку", – згадує Тетяна.

Тоді окупанти випустили ще понад 20 снарядів.

Кожного разу, як починався обстріл, сім'я виходила з машини і падала на землю.

Зрештою, їм ледь вдалося вирватись.

Скріншот із відео

5-річний Дмитрик отримав сильне поранення у ногу, але, за словами хлопчика, не відчував болю.

Батьки перев’язали травмовану ніжку джгутом, а малюка привезли до найближчої місцевої лікарні.

Тепер сім’єю чернігівців опікуються у відділенні ортопедії та травматології лікарні "Охматдит".

Вони вижили. Але реабілітація ще попереду.

Фото: НДСЛ "Охматдит"

Нагадаємо, раніше медики розповіли історію матері, яка закрила немовля від обстрілів своїм тілом.

Вони поділилися світлинами жінки, які вже облетіли західні видання.

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