В Україні з'явився Telegram-бот психологічної підтримки "Друг". Як отримати допомогу?

В Україні створили Telegram-бот "Друг. Перша допомога", який може надати психологічну допомогу у стресовій ситуації.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Цього бота створили на основі сучасних досліджень, тому він справді може допомогти вам у перші години після травматичної події", – запевняє відомство.

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"Друга" розробила команда Інституту когнітивного моделювання у співпраці з Кафедрою медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії.

Фото: Milkos/Depositphotos

Якщо вам важко впоратися з ситуацією – необхідно звернутися до психолога.

Однак якщо стресова ситуація відбулася нещодавно, а можливості поспілкуватися із фахівцем немає, ви можете скористатися "Другом".

"Друг" ставить запитання, підтримує, може запропонувати вправи на заспокоєння і пояснити, як впоратися зі стресовою ситуацією.

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"Він охоплює не тільки рекомендації, які є помічними в перші години після травматичної події, а й рекомендації, що варто й не варто робити, щоб не зашкодити своєму ментальному здоров’ю", – пояснюють в Інституті когнітивного моделювання.

За необхідності бот також може переадресувати вас на платформу "Розкажи мені" для консультації зі спеціалістом.

Спілкування може відбуватися 2 мовами: українською чи англійською.

"Пам‘ятайте: нехтувати власним здоров‘ям не можна. Особливо в час війни.

Адже сильний тил – це одна із запорук ефективності наших захисників на передовій", – наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

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