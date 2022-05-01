Що робити, якщо дитину захитує в авто? Поради від МОЗ

В умовах війни вимушені довгі подорожі стали реальністю для багатьох українських сімей.
Найбільш уразливими для тривалих переїздів в авто є діти, яких захитує в транспорті.
Міністерство охорони здоров’я підготувало список порад, які допоможуть дітям набагато легше перенести виснажливу поїздку в автомобілі.
Ознаки захитування в дітей:
- плаксивість;
- сонливість, часті позіхання;
- блідість;
- нудота і блювота;
- прискорене дихання і серцебиття;
- запаморочення;
- головний біль;
- біль в животі.
|Фото: djedzura/Depositphotos
Як полегшити симптоми захитування:
- посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилась перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно;
- забезпечте доступ свіжого повітря в салон;
- за наявності місця покладіть дитину на спину із злегка закинутою назад головою;
- дайте льодяник із кислим смаком або м’ятну цукерку;
- спробуйте відволікти дитину, поговоріть або дайте іграшку;
- не використовуйте гаджети, вони провокують стан заколисування;
- дайте дитині води, яку вона питиме дрібними і частими ковтками;
- розітріть дитині вушні раковини, долоні та ступні;.
- за можливості робіть зупинки, щоб малюк пройшовся, подихав повітрям або перекусив чимось легким.
Що робити перед поїздкою:
- дитині краще порухатись перед довгою дорогою;
- бажано не переїдати і не перевозити дитину голодною;
- дитячі препарати від захитування слід використовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.
Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала, як організувати подорож та зацікавити дітей різного віку.
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