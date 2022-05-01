Що робити, якщо дитину захитує в авто? Поради від МОЗ

В умовах війни вимушені довгі подорожі стали реальністю для багатьох українських сімей.

Найбільш уразливими для тривалих переїздів в авто є діти, яких захитує в транспорті.

Міністерство охорони здоров’я підготувало список порад, які допоможуть дітям набагато легше перенести виснажливу поїздку в автомобілі.

Ознаки захитування в дітей:

плаксивість;

сонливість, часті позіхання;

блідість;

нудота і блювота;

прискорене дихання і серцебиття;

запаморочення;

головний біль;

біль в животі.

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Як полегшити симптоми захитування:

посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилась перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно;

забезпечте доступ свіжого повітря в салон;

за наявності місця покладіть дитину на спину із злегка закинутою назад головою;

дайте льодяник із кислим смаком або м’ятну цукерку;

спробуйте відволікти дитину, поговоріть або дайте іграшку;

не використовуйте гаджети, вони провокують стан заколисування;

дайте дитині води, яку вона питиме дрібними і частими ковтками;

розітріть дитині вушні раковини, долоні та ступні;.

за можливості робіть зупинки, щоб малюк пройшовся, подихав повітрям або перекусив чимось легким.

Що робити перед поїздкою:

дитині краще порухатись перед довгою дорогою;

бажано не переїдати і не перевозити дитину голодною;

дитячі препарати від захитування слід використовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.

Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала, як організувати подорож та зацікавити дітей різного віку.

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