Що робити, якщо дитину захитує в авто? Поради від МОЗ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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1 травня 2022

В умовах війни вимушені довгі подорожі стали реальністю для багатьох українських сімей.

Найбільш уразливими для тривалих переїздів в авто є діти, яких захитує в транспорті.

Міністерство охорони здоров’я підготувало список порад, які допоможуть дітям набагато легше перенести виснажливу поїздку в автомобілі.

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Ознаки захитування в дітей:

  • плаксивість;
  • сонливість, часті позіхання;
  • блідість;
  • нудота і блювота;
  • прискорене дихання і серцебиття;
  • запаморочення;
  • головний біль;
  • біль в животі.
 Фото: djedzura/Depositphotos

Як полегшити симптоми захитування:

  • посадіть дитину по ходу руху, щоб вона дивилась перед собою, на нерухомі предмети, у переднє вікно;
  • забезпечте доступ свіжого повітря в салон;
  • за наявності місця покладіть дитину на спину із злегка закинутою назад головою;
  • дайте льодяник із кислим смаком або м’ятну цукерку;
  • спробуйте відволікти дитину, поговоріть або дайте іграшку;
  • не використовуйте гаджети, вони провокують стан заколисування;
  • дайте дитині води, яку вона питиме дрібними і частими ковтками;
  • розітріть дитині вушні раковини, долоні та ступні;.
  • за можливості робіть зупинки, щоб малюк пройшовся, подихав повітрям або перекусив чимось легким.

Що робити перед поїздкою:

  • дитині краще порухатись перед довгою дорогою;
  • бажано не переїдати і не перевозити дитину голодною;
  • дитячі препарати від захитування слід використовувати до початку поїздки і тільки за призначенням лікаря.

Нагадаємо, раніше УП.Життя розповідала, як організувати подорож та зацікавити дітей різного віку.

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