Подорож з дітьми: як комфортно організувати мандрівку та зацікавити компанію різного віку

ОНОВЛЕНО 26.06.2021

Перша подорож з дитиною – це завжди хвилююча подія для батьків.

Мандрівки з родиною потребують ретельного планування, ресурсу часу та енергії.

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Дехто з батьків боїться відправлятися у самостійні подорожі з малюком.

Часто причиною є відсутність знань, як правильно організувати мандрівку.

Щоб позбавити такого страху та розвіяти міфи пов'язані з сімейними подорожами, ми поговорили з активними батьками та туристичними експертами.

Досвідом, як організовувати самостійні сімейні мандрівки, з редакцією "Української правди. Життя" поділилися:

Оксана Ковальчук, засновниця спільноти "Мандруємо з дітьми",

Анна Кононко , організаторка активного відпочинку для родин з дітьми,

Олександра Матвєєва , засновниця туристичної школи для батьків,

Ксенія Рожак-Литвиненко , мистецтвознавиця.

Як наважитися на подорож з дитиною

Комфортна сімейна мандрівка залежить від того, наскільки батьки готові вирушити у подорож з малечею.

Важлива не лише організаційна підготовка, а й емоційний стан батьків, який може відображатися на переживаннях дитини.

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Починати мандрувати з дитиною експерти радять поступово. Спершу можна відправитися у подорож на вікенд, це допоможе оцінити атмосферу та проблеми, які можуть виникнути.

"Усі батьки різні, кожна дитина індивідуальна, тому треба починати з маленьких подорожей разом.

Перевірте, який транспорт підходить саме для вашої дитини, який клімат буде комфортний та визначтеся, наскільки активно плануєте мандрувати з малечею", – розповідає Олександра Матвєєва.

Олександра Матвєєва

Немає конкретного напрямку, формату чи віку для подорожей з дитиною. Тому потрібно орієнтуватися на власний досвід і об'єктивно оцінювати сили перед першою мандрівкою.

"Все залежить від того, якими були початкові умови, чи подорожувала сім'я до появи дітей.

Варто розділяти довгі мандрівки та короткі виїзди на вихідні. З останнім все простіше, а от довга подорож потребує ретельного планування.

Коли дитині було 2-3 місяці, ми уже виїжджали з нею на вихідні, а першу довгу подорож здійснили у 6 місяців – обидва рази жили в наметі", – ділиться досвідом Оксана Ковальчук.

Мами розповідають, що подорожі позитивно впливають на розвиток дитини.

"Ми частіше подорожуємо на природі, тому дитина бачить як все відбувається, будує логічні зв'язки, формує своє уявлення про світ.

Після кожної подорожі спостерігаю у дитини стрибок у розвитку, вона стає більш дорослою та самостійною", – розповідає Анна Кононко.

Батьки зауважують, що мова йде саме про сімейні подорожі, які не проходять у форматі all inclusive.

Анна Кононко

Подорожі з дітьми також корисні для розвитку батьківських навичок та умінь.

"Батьки теж розвиваються, випробовують себе у різних ситуаціях, не характерних для домівки, де вони вже все знають та вміють", – розповідає Олександра Матвєєва.

Подорож може бути також вдалим методом перезавантаження, коли потрібно відпочити від побутових проблем та змінити локації.

Якщо дитина ще маленька, батьки мають змогу сконцентруватися на своїх інтересах.

Як організувати мандрівку з дитиною

Правильна організація – основа хорошого відпочинку з дитиною.

Тому перш ніж вирушати в подорож, потрібно чітко продумати кілька важливих нюансів.

"Не варто шукати щось на місці, краще підготуватися заздалегідь, щоб розуміти, що тебе очікує.

Імпровізувати можна, коли ви вже маєте якийсь досвід подорожей з дитиною, або коли діти вже старші", – розповідає Анна Кононко.

🔴 Оберіть формат

Продумайте, яким ви хочете бачити свій відпочинок з родиною та які складові важливі.

З дитиною, яка швидше втомлюється, важко поєднати різноманітні напрямки подорожі, тому краще одразу зробити акценти.

"Найперше вам потрібно вирішити, яким має бути формат подорожі, щоб розуміти до чого готуватися. Також визначити цілі.

Якщо мова йде про пізнавальні активні подорожі, то важливо підібрати актуальний напрямок для родини та дитини.

Кожен вік дитини має свої особливості та цікавинки – це важливо враховувати", – ділиться Анна Кононко.

🔴 Розплануйте час

Досвідчені батьки застерігають – на подорож з дітьми потрібно закладати більше часу, ніж для відпочинку удвох.

"Якщо плануєте похід з дітьми, потрібно одразу планувати запас часу.

Наприклад, коли ми з сім'єю йдемо в маршрут, який вважається одноденним, проходимо його за два дні", – розповідає Оксана Ковальчук.

Оксана Ковальчук

Також не варто нашаровувати на один день багато активностей, тим паче, прив'язаних до часу.

Важливо дотримуватися певного режиму дня та виділити час на відпочинок.

"У дітей є якась межа активності, до якої вони не починають капризувати.

Активні атракції краще планувати на той період дня, коли ми знаємо, що дитина бадьора.

Спокійні розваги, де дитина може порелаксувати чи навіть поспати – краще після", – розповідає Ксенія Рожак-Литвиненко.

Тривалість активностей також має бути помірною, особливо, якщо подорожі для дитини в новизну.

"Мандрівка має бути розділена на короткі часові інтервали. Зазвичай враження яскраві, коли їх не дуже багато.

Дорослі прогулянки мають бути під силу дитині, навряд вона буде сприймати двогодинну екскурсію так, як би хотілося батькам", – пояснює Ксенія.

Ксенія Рожак-Литвиненко

🔴 Оберіть комфортний транспорт

Транспорт потрібно обирати, зважаючи на особливості дитини.

"Немає єдиної відповіді – когось з дітей захитує у авто, хтось не витримує тиску у літаку… Завжди треба зважити на бюджет родини, наявність авто, кількість дітей та пору року", – рекомендує Олександра Матвєєва.

Після варто також продумати маршрут, зупинки або розваги на час дороги.

"Якщо ви подорожуєте з дитиною на власному авто, то потрібно врахувати, що по часу це буде набагато довше.

Зі старшими дітьми варто робити довші зупинки в місцях, де вони можуть трішки погратися.

Подорожуючи громадським транспортом, дітям потрібно взяти невеликі перекуси та іграшки, щоб відволікти їх від часу, проведеного в дорозі.

Можна взяти нову іграшку, щоб дитині було цікавіше", – розповідає Оксана Ковальчук.

🔴 Оформіть страхування

"Головний страх батьків – дитина захворіє у подорожах. Тому важливо мати страхування для кожного члена родини, а зараз ще й щоб було покриття COVID-19.

Трапляється різне, тому для спокою мама повинна мати впевненість, що їй допоможуть в іншій країні.

Дуже важливо вибрати надійну компанію, яка завжди буде на зв’язку, проконсультує та надасть першу допомогу", – консультує Олександра Матвєєва.

Крім того, варто звернути увагу на специфіку страхування, чи включає воно всі активності, які ви запланували під час подорожі.

"Важливо заздалегіть дізнаватися, що саме покриває поліс, чи входить у нього активний відпочинок – велосипеди, каякінг, трекінг.

Звичайне страхування може не покрити проблеми, які виникли під час активних занять", – розповідає Анна Кононко.

🔴 Встановіть баланс між дорослими і дитячими розвагами

В спільних подорожах важливо чергувати активності та шукати компроміс.

Щоб зберегти баланс, важливо спілкуватися і домовлятися, адже вподобання можуть бути різними.

Ще змалку дитину потрібно запитувати про її побажання, і враховувати їх.

При цьому батьки не повинні забувати про власні захоплення, щоб справді відпочити.

"Дітям потрібно пояснювати, що є інтереси батьків, які не завжди можуть співпадати з їхніми. Це добре видно, коли дитина стає старшою.

Під час мандрівки домовляємося – один день робимо те, що цікаво дитині, інший – чоловікові або мені.

Також міркуємо, які активності могли б сподобатися нам усім. Кожен може написати список своїх ідей, а потім разом щось обрати", – розповідає Анна Кононко.

Як відрізняється подорож з дітьми різного віку

Експертки зазначають, що подорожі з дітьми в різному віці мають свої відмінності.

Наприклад, маршрути, які були комфортні з малюком, можуть бути проблематичними для подорожі з п'ятирічною дитиною.

Все залежить від рівня розвитку дитини, її вікових особливостей та витривалості.

Малюки

Подорож з малюками мами вважають найлегшими в плані організації, оскільки тут батьки можуть віддати перевагу власним уподобанням і активностям.

"З малюком до року можна подорожувати будь-куди і організаційно – це найпростіше.

Дитина отримує задоволення просто від того, що вона разом із батьками, завісно, тут не йде мова про культурний розвиток", – зазначає Ксенія Рожак-Литвиненко.

Батькам потрібно добре вивчити умови проживання, пересування, а також взяти в запас необхідних речей.

"З малою дитиною потрібно брати із собою багато додаткового багажу.

Щодо місця варто визначати конкретні нюанси, наприклад, вам потрібен візок чи слінг.

Від 2 років на дитину передбачається окремий квиток на літак і майже всюди окреме місце в орендованому житлі", – розповідає Оксана Ковальчук.

Діти старше 3 років

Дітей у такому віці потрібно чимось зацікавити, вони потребують багато руху і активності.

"Старші діти хочуть розважатись у мандрах, мене завжди виручає їжа, перекуси, ігри, набори малювання, планшет з іграми та мультиками.

Після 3-4 обов’язково враховувати інтереси дітей, разом малювати маршрути, питати, що їх цікавить, чому вони хочуть навчитись", – зазначає Олександра Матвєєва.

В порівнянні зі старшими, їхня відмінність у меншій витривалості та вмінні фокусувати увагу.

"Дитині віком 3-4 роки вже можна багато чого розповісти, але робити це потрібно в короткі інтервали часу.

Зазвичай, їх потрібно чергувати з активним відпочинком.

Дитині 3-4 років подобається все яскраве. Тому музеї теж можуть бути цікавими, адже вони бачитимуть нові речі", – розповідає мистецтвознавиця.

Батьки розповідають, що мотивувати малечу до подорожі легше, коли є компанія інших дітей.

Тоді вони спілкуються між собою, не так часто втомлюються і можуть розважитися, коли час активностей для батьків.

"До семи років дитині потрібен рух та більше знаходитися на природі, щоб вона могла сама пізнати все руками-ногами.

В цей вік також дуже важлива комунікація і спілкування з іншими дітьми та дорослими.

Зі свого досвіду можу сказати, що компанія дітей дуже мотивує до подорожей", – ділиться Анна Кононко.

Діти шкільного віку

Діти шкільного віку будуть уже більш витривалими до подорожей та відкритими для

отримання інформації.

В цей період можна додавати у мандрівки культурну програму, яка буде цікавою не лише дорослим.

"До шести років ми більше віддавали перевагу активностям на природі – трекінги, каяки, велосипеди.

Зараз, коли дитина стала старше, її цікавить також історія, музеї, експерементаріуми.

Після семи можуть бути актуальними культурні подорожі, але все одно вони повинні бути живими і динамічними, не виключати активностей на природі", – розповідає Анна Кононко.

Батьки розповідають, що мотивувати малечу до подорожі легше, коли є компанія інших дітей. Фото Lenanichizhenova/Depositphotos

Мистецтвознавиця Ксенія Рожак-Литвиненко підтверджує, що діти в такому віці готові сприймати певну інформацію та самі хочуть її отримати.

Проте важливо не перевантажити дитину і зберегти баланс між розвагами та навчанням.

"В 5 років дитині вже можна давати багато інформації, але важливо робити це у правильному форматі – розказати якусь цікавинку, по типу казки.

До 9-10 років дітям однозначно не потрібно якоїсь фактологічної інформації.

Дитині, яка починає читати – 6-7 років, точно сподобається читати короткі підписи під картинами", – ділиться Ксенія.

Чи можна поєднати сімейну подорож та активний відпочинок?

"Можу навести приклад матусь, які з малюками 1-2 рочки веслували з нами на байдарках, на дошках SUP, на катамаранах по Десні, ночували у наметах, катались на яхті, ходили у гори!

Немає обмежень – тільки ваше бажання жити разом з дитиною активним життям", – розповідає Олександра Матвєєва.

Одним із найпопулярніших напрямків – сімейні походи у гори.

Багато батьків обирають цей варіант, оскільки дитина може проводити вдосталь часу на свіжому повітрі.

При цьому похід із сім'єю потребує підготовки і спеціального спорядження. Це важливо, щоб подорож була комфортною для всіх членів родини.

"Краще вибирати легке спорядження, бо малих дітей потрібно буде нести, тому важливо оцінити вагове навантаження.

Якщо дитина трішки старша, їй теж можна придбати рюкзачок. Нехай, він буде маленьким, але дитина зможе нести свої іграшки.

Це також розвиває певну відповідальність, організованість", – зауважує Оксана.

Важливий момент в поході з маленькими дітьми – як саме батьки будуть їх транспортувати.

Батьки часто обирають активні мандрівки, оскільки дитина може проводити вдосталь часу на свіжому повітрі. Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Для цього в батьків є кілька варіантів: слінг, ерго-рюкзак або спеціалізована дитяча переноска.

"Найменших дітей до 1-1,5 краще переносити в слінгу.

Ерго-рюкзаки трохи зручніше одягати, в них можна носити дитину до 3 років.

Також є дитячі переноски – вони схожі до туристичного рюкзака, але з місцем для сидіння.

Вони мають свою категорію по вазі, наприклад, до 22 кг. Його зручно використовувати з дітьми від 1,5 року.

Окрім того, в них є накриття від сонця та дощовик. Це перевага, оскільки у спеку в слінгу чи ергорюкзаку діти дуже пітніють", – ділиться досвідом Оксана Ковальчук.

Крім гірських походів з дитиною можна займатися водним туризмом, відправлятися у веломандрівки.

В цих випадках важливо правильно вибрати місце відпочинку, підібрати обладнання.

"Наприклад, до каякінгу дитину можна залучати з народження.

Важливо, обрати місце по якому ви можете сплавлятися, краще щоб це були не надто бурхливі ріки.

Що стосується веломандрівок, потрібно також розрахувати час та вивчити покриття маршруту.

Можна взяти візок для дитини, який кріпиться за дорослим велосипедом. Але тоді потрібно, щоб велодоріжка була широкою та рівною", – ділиться Анна Кононко.

Батьки, які подорожують з наметами, кажуть, що в Україні ще не розвинена культура кемпінгу. Тому важко знайти місце, яке було б комфортно обладнане для подорожей з дітьми.

За рекомендаціями мам, нині для таких подорожей з дитиною по Україні можна відправитися у Шацьк або село Беремицьке, що під Києвом.

Як організувати культурну мандрівку з дитиною

Мистецтвознавиця Ксенія Рока-Литвиненко розповідає, що дитину можна адаптувати до музеїв чи культурних мандрівок, коли вона почала добре розмовляти.

Важливо, щоб перше знайомство з культурними місцями мало правильну асоціацію і містило розважальні елементи.

"Інформацію в такому випадку потрібно подавати в доступному форматі, орієнтуючись скоріше на інтерес дитини, а не на те, що ви хочете їй дати.

Тут важливо не перенавантажити, але підтримати зацікавлення.

Щоб дитина не відчула на собі пресу, бо цьому вони дуже опираються.

Коли інформація подається легко і просто, вони це сприймають по-іншому", – зауважує експертка.

Перші культурні мандрівки легше проводити на відкритих локаціях та свіжому повітрі

"Можна відвідувати замки чи якісь архітектурні локації – для них це зрозуміла розвага, де вони можуть виплеснути свою активність.

Якщо ви обираєте музеї в закритому просторі, краще вибрати формат квестів, щоб можна було якось зацікавити дитину.

Нещодавно були в Тустанській фортеці, там була реконструкція середньовічних боїв. Дітям цікаво, коли про історію розповідають в театральній та ігровій формі", – пояснює Ксенія.

Щодо адаптації безпосередньо з творами мистецтва та музейними експонатами, то дитині в ранньому віці важливий зв'язок між картинкою та історією.

Експертка каже, що розповіді про мистецтво можна поєднувати з цікавими персонажами – піратами, принцами і тд.

"Якщо картина має свою історію, то варто говорити правдиво.

Але якщо дитині цікаво щось дізнатися про персонажів картини, а мама про них нічого не знає, то краще поділитися якимось враженням, ніж обірвати інтерес.

Вигадувати – це непогано, але варто уникати якоїсь однозначної інформації.

Тоді коли дитина дізнається інші факти, у неї не буде дисонансу.

Вона може щось сама дофантазовувати – це буде стимулювати дізнатися, як є насправді", – розповідає Ксенія Рожак-Литвиненко.

Стосовно організаційних моментів, про них потрібно потурбуватися батькам. Наприклад, попередньо поцікавитися лояльністю закладу, звернути увагу на кімнату для годування та пандус.

Дарія Поперечна, УП.Життя

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