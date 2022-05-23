Недитячі наслідки "дитячих" хвороб. 5 історій українців, які не щепилися вчасно

У Міністерстві охорони здоров'я закликали громадян вчасно вакцинувати себе та щепити дітей від "дитячих" хвороб, що мають серйозні наслідки. Йдеться про кір, кашлюк, поліомієліт, вітрянка та ротавірус.

"Температура під 40 градусів, що не збивається, судомний кашель, від якого задихаєшся вночі, знесилення та зневоднення від тривалого блювання та проносу, рубці від глибоких запалень по всьому тілі, параліч ніг – це недитячі наслідки "дитячих" хвороб, яких можна було уникнути", – наголошують у МОЗ.

Також відомство оприлюднило історії дітей та дорослих, які відчули на собі жахливі наслідки несвоєчасної вакцинації.

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Наведені історії – наочний приклад того, що не варто нехтувати календарними щепленнями.

Кір

Аліна, мама двох дітей

Коли народилася старша донька, жінка була проти вакцинації. Дитина мала лише ті щеплення, які їй зробили у пологовому будинку. Невдовзі дівчинка захворіла на кір.

"Наслідки цього ми скоро відчули. У 1,5 року дитина захворіла на кір. Лікувалися довго, пили купу антибіотиків, адже спочатку були інші діагнози. Усе завершилось тим, що потрапили до інфекційного відділення. Донька два дні не вставала з ліжка, їй було дуже важко, температура, слабкість, а я поруч і не можу нічим допомогти.

Але вакцинуватися стали після того, як із собакою їхали до ветлікаря. Тоді я задумалася: чому собаку вакциную, а дитину ні? Ще раз все обміркувала, розпитала лікарів. Тепер вакцинуємось", – розповідає Аліна.

Кір входить до шістки захворювань, які обов'язково супроводжують висипи.

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Кір – небезпечна і заразна інфекція. Серед інфекційних хвороб кір займає перше місце у світі за смертністю, і специфічного лікування від нього не існує.

Кашлюк

Наталія, Луцьк, мама двох дітей

Син жінки захворів на кашлюк, коли йому було лише 9 місяців. За її словами, щеплення від цієї хвороби на той момент у дитини не було через перебої з постачанням вакцин.

Родина вирішила відкласти похід до лікаря, про що потім, на жаль, пошкодувавала.

"Син хворів (на кашлюк – ред.) украй важко – постійно кашляв і буквально задихався. Вночі починався страшний судомний кашель, і я боялася, що він помре від задухи.

Історія затягнулася на місяці, у Матвія залишився кашель з булькотанням, і тривалий час не могли встановити діагноз – дійшло аж до обструктивного бронхіту та ризику астми.

Тому, коли він остаточно видужав, я зробила йому щеплення від кашлюка. Зараз у нього є всі потрібні для його віку щеплення".

Кашлюк – вкрай заразне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Інфекція легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом: при кашлі або чханні.

Багато дітей, які заразилися кашлюком, страждають від нападів кашлю протягом 4-8 тижнів. Найбільш небезпечне це захворювання для немовлят, наголошують у Центрі громадського здоров'я.

Поліомієліт

Андрій з Ужгорода, 33 роки

Чоловік перехворів на поліомієліт у 3 роки.

"Через те що у мене не було вакцинації, наслідки були дуже важкі – у мене паралізувало праву ногу. Параліч залишився на все життя, і мені дуже болісно це переживати. Я став людиною з інвалідністю просто через те, що мені не зробили щеплення.

Хотів би порадити людям, які мене чують: вакцинація від поліомієліту – єдиний захист від зараження. Лікування від поліо не існує, тільки вакцина. Якщо захворів на поліомієліт – це назавжди", – наголошує Андрій.

Поліомієліт – високоінфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. У близько 0,5% випадків поліовірус переміщується з кишківника і вражає центральну нервову систему, що призводить до розвитку в’ялого паралічу, часто невиліковного, підкреслюють у ЦГЗ.

Вітряна віспа

Віталій із Харкова, 47 років

"Захворів на вітряну віспу у 30 років. Перші три дні були жахливими – лихоманка, нестерпний головний біль, блювання та температура 40 градусів, яка не хотіла йти на спад.

Потім на тілі почали з'являтись червоні плямки, яких ставало все більше. Вони вкривали голову, обличчя, руки, ноги, спину та живіт і сильно свербіли. На місці глибоких запалень залишились рубці. Я був упевнений, що "дитяча" хвороба мені не загрожує.

Якби знав, що будуть такі наслідки, Я би без вагань щепився раніше", – наголошує чоловік.

Вітряна віспа (вітрянка) – високоінфекційне гостре вірусне захворювання, що переважно вражає дітей. Характеризується помірною загальною інтоксикацією і плямисто-папульно-верикульозним висипом на шкірі та слизових оболонках.

Вітряна віспа – одна із найпоширеніших інфекцій у світі. За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям. В Україні щороку реєструють від 103 тис. до 200 тис. випадків.

Ротавірус

Олена з Луцька, мама 5-річної донечки

"Малечі не було і трьох років, коли вона захворіла на ротавірус. У неї почався жахливий пронос, тому спочатку вирішили, що вона просто з'їла щось не те. Я була у відрядженні й поки повернулася до Луцька, було втрачено багато часу, в доньки почалася сильна блювота, вона була дуже слабкою, не могла навіть пити – все поверталося.

Вранці нас госпіталізували. Ми провели в лікарні близько 10 днів. Малеча назавжди запам'ятала цей період з аналізами крові та крапельницями. Якби я знала раніше, що є вакцинація від ротавірусу, то зробила б її дитині, щоб позбавити такого досвіду", – згадує жінка.

Ротавірусна інфекція – одне із "кишкових" інфекційних захворювань, збудником якої є ротавірус. Раніше у МОЗ розповіли про лікування та профілактику ротавірусної інфекції.

"Хворіти чи вакцинуватися? Вибір очевидний!" – підсумували у відомстві.