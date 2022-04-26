У "Охматдиті" врятували близнюків, які народилися на 6 місяці та захворіли на пневмонію в укритті

26 квітня з дитячої лікарні "Охматдит" у Львові виписали двох близнючок – Діанку та Софійку, у яких через тривале перебування в укритті розвинулась двобічна пневмонія.

Історію мами та немовлят розповіли на Facebook-сторінці дитячої лікарні.

Дівчатка народилась на 24 тижні вагітності у столиці та довго перебували у пологовому будинку, згодом їх перевели до київського "Охматдиту".

"Якраз почалася війна і, коли бомбили Київ, нам доводилося спускатися у підвал. Там було багато дітей – хтось пчихне, хтось кашляне, у когось температура і, якщо для звичайних дітей це нічого страшного, то для моїх недоношених дівчаток – це могло бути смертельним.

Їх стан погіршувався, Діанка почала задихатися, тому я прийняла рішення терміново потягом евакуюватися до Львова", – згадує мама Катя.

Мама та близнючки. Фото: львівський "Охматдит"

До львівського "Охматдиту" діти потрапили у важкому стані – з бронхолегеневою дисплазією та двобічною пневмонією. Здоров’я погіршилося через довгі перебування у бомбосховищах та евакуацію.

З 8 березня діти знаходились у реанімації львівського "Охматдиту", а після того, як стан стабілізувався, дівчаток перевели до педіатричного відділення.

Зараз немовлята повністю одужали.

"Вони здолали довгий і не легкий шлях від свого народження до сьогодні. Але перемогли і мріють повернутися додому", – йдеться в повідомленні лікарні.

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