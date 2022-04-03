В Україні 50% аптек не працює через війну – ВООЗ

В Україні половина аптек припинила функціонувати через повномасштабне вторгнення РФ.

Також багато медичних працівників евакуювалися або не можуть працювати, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров’я у Twitter.

"За попередніми оцінками, майже 50% аптек в Україні закриті, а багато медичних працівників або переміщені, або не можуть працювати", – написала ВООЗ.

В організації також зазначили, що активні бойові дії спричиняють порушення ланцюжків медичних поставок.

Фото: ВООЗ

Це створює надзвичайну загрозу для людей із хронічними та важкими захворюваннями, які потребують регулярного лікування, наголошує ВООЗ.

Нагадаємо, міністерство охорони здоров'я закликає працівників аптек повертатися до роботи.

Також відомство просило фармацевтів-переселенців виходити на роботу у місцеві аптеки.

А щоб закрити нестачу кадрів, українським аптекам дозволили брати на роботу студентів-фармацевтів.

Водночас Київська міська держадміністрація закликала відновити роботу приватних аптек у столиці.

Також команда Liki24.com за підтримки Міністерства цифрової трансформації України оновила онлайн-мапу з аптеками.

На новій платформі можна знайти аптеки, які працюють, планують працювати або не відкриються взагалі в різних містах України.

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