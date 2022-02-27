Ляшко закликав ВООЗ припинити співпрацю з Росією

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я та інші агенції ООН припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією з Росією.

Про це він написав на своїй сторінці на Facebook.

"Шановний докторе Гебрейесусе! Шановний докторе Клюге! Звертаюсь до вас не лише, як лікар до лікаря, а як міністр охорони здоров'я країни, на території якої Росія розгорнула терористичні дії проти мирного населення та медиків.

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З особливою жорстокістю та цинізмом, порушуючи всі норми міжнародного права, російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, дитячі будинки та мирне населення!", – звертається до ВООЗ міністр.

Ляшко наголошує: в Україні щодня гинуть медичні працівники від дій терористів під час виконання своїх професійних обов'язків, а замість пошуку лікарських засобів чи обладнання для лікарень Україна вимушена шукати бронежилети та каски для медиків.

"Замість того, щоб концентруватися на врятуванні життів, лікарі повинні прихилятися під обстрілами та прислуховуватися, гадаючи, в чию палату чи яку операційну прилетить наступний ворожий снаряд.

Наші діти народжуються у бомбосховищах, лікарі щохвилини борються за життя своїх пацієнтів, ми оперуємо, вдумайтесь, лише- 7 річну дитину від вогнепального поранення.

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Медичні працівники сьогодні на передовій боротьби із ворогом, разом із нашими військовими, вони ціною власного життя боронять Україну!

Екстрена медична допомога виїжджає на кожен виклик, але, на жаль, не всі доїжджають та повертаються", – розповів про ситуацію міністр.

Він додав, що розстріл медиків – це злочин проти людства, і за кожен факт ретельно документується:

"Я закликаю ВООЗ використати усі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю та обмін інформацією із ворогами людства – Російською Федерацією.

Я закликаю інші агенції ООН, які опікуються гуманітарними справами перенести свої регіональні представництва з Москви – не може країна одночасно вести криваву війну і впливати на регіональну європейську політику в гуманітарній площині", – просить Ляшко.

Нагадаємо, що жодна лікарня в Україні під час війни не зачинилась, і медична система продовжує працювати.

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