Скільки діє направлення до лікаря в умовах війни? Відповідь НСЗУ

В Україні направлення до лікаря діятимуть впродовж одного року, однак пацієнтам варто дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.

Термін дії має бути вказаний у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку, повідомили в Національній службі здоров'я України.

Лікар має виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста.

Також лікар виписуватиме направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.

У НСЗУ зазначили, що нині всі лікарі в медичній системі, від сімейних до вузьких фахівців, можуть виписувати направлення.

Лікарі можуть виписати електронне або перове направлення у разі якщо електронна система охорони здоров'я не працює.

Також в НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни.

Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

З'ясувати, в яких медичних закладах можна отримати допомогу або консультацію можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).