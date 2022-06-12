Скільки діє направлення до лікаря в умовах війни? Відповідь НСЗУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
16619
12 червня 2022

В Україні направлення до лікаря діятимуть впродовж одного року, однак пацієнтам варто дотримуватись погоджених з лікарем термінів проходження обстеження.

Термін дії має бути вказаний у додатковій інформації в направленні, якщо лікар роздруковує пацієнтові інформаційну пам’ятку, повідомили в Національній службі здоров'я України.

Лікар має виписувати направлення лише в тому випадку, якщо проблема зі здоров’ям пацієнта вимагає залучення вузького спеціаліста.

Реклама:

Також лікар виписуватиме направлення для додаткових обстежень, процедур і госпіталізації.

Читайте також: 3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни – Ляшко

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

У НСЗУ зазначили, що нині всі лікарі в медичній системі, від сімейних до вузьких фахівців, можуть виписувати направлення.

Лікарі можуть виписати електронне або перове направлення у разі якщо  електронна система охорони здоров'я не працює.

Також в НСЗУ розповіли, що спростили умови доступу до безоплатної медицини під час війни.

Отримати безоплатну допомогу можна у будь-якій лікарні, яка уклала договір з НСЗУ на відповідний пакет послуг.

Реклама:

З'ясувати, в яких медичних закладах можна отримати допомогу або консультацію можна за номером 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Читайте також: Які послуги з реабілітації можна отримати безкоштовно? Пояснює НСЗУ


Реклама:


Реклама:
 2062
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2931
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20729
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій