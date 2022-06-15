ВООЗ планує змінити назву мавпячої віспи

Всесвітня організація охорони здоров'я змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її дискримінаційною через географічну прив'язку.

Про плани стосовно перейменування повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Заяві Тедроса передувало колективне звернення 30 вірусологів. Науковці зазначили, що майже всі випадки мавпячої віспи в Африці до спалаху 2022 року були результатом передачі від тварин до людей. Медики рідко фіксували передачу від людини до людини.

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Випадки цієї хвороби вже зафіксували у 44 країнах світу поза межами Африканського континенту. Тому подальша згадка про вірус "як про африканський" є неточною та дискримінаційною.

Фото : Alexeynovikov / Depositphotos

"Ми віримо, що нову класифікацію легко приймуть та підтримають в Африканському центрі контролю та профілактики захворювань. Ми ведемо розширені дискусії зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я", – написали вчені-вірусологи у своєму зверненні.

Кількість випадків продовжує стрімко зростати, тому ВООЗ збереться наступного тижня для обговорення епідеміологічної ситуації.

За даними сайту Global health, кількість випадків мавпячої віспи вже перевищила 1800 хворих.

Раніше ВООЗ заявляли, що вірус не мутував, проте ситуація викликає занепокоєння.

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Крім того, нещодавно у Польщі зареєстрували перший випадок мавпячої віспи.