Учені заявили про створення "наномашин", що вбивають ракові клітини

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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16 червня 2022

Дослідники створили "наномашини", які використовують механічні молекулярні рухи, щоб проникати у ракові клітини.

Нова біохімічна наномашина проникає через клітинну мембрану та руйнує ракові клітини.

Про це заявили учені з Центру передового біомолекулярного розпізнавання Корейського інституту науки та технологій та інших установ, повідомляє Scitech daily.

Новий метод дозволяє безпосередньо вбивати ракові клітини за допомогою механічних рухів без протипухлинних препаратів.

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 Фото: lightsource/Depositphotos

Науковці розробили наномашину ​​шляхом синтезу та об’єднання наночастинок золота з молекулами, які можна згортати та розгортати. 

Ієрархічна наномашина вбиває клітину за допомогою молекулярних рухів згортання та розгортання в певних середовищах, зокрема, у ракових клітинах. 

За словами дослідників, цей метод дозволяє знищувати ракові клітини за допомогою механічних рухів, не використовуючи протиракові препарати.

Також учені прикріпили в наномашині спеціальну молекулу-засувку, що дозволило їм контролювати рухи та вибірково вбивати тільки ракові клітини. 

Таким чином наномашина працюватиме тільки в середовищі з низьким pH. У нормальні клітини з відносно високим рН (приблизно 7,4) наномашина проникнути не зможе. 

Однак при низькому рН навколо ракових клітин (приблизно 6,8) механічний рух наномашини буде відбуватися.

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Дослідження очолив Йонгдо Чжон з Центру передового біомолекулярного розпізнавання Корейського інституту науки та технологій (KIST).

Також у ньому брали участь команди вчених професорів Санг К’ю Квака зі Школи енергетики та хімічної інженерії, Джа-Хьона Рю з кафедри хімії Національного інституту науки і технологій Ульсана (UNIST) і доктора Чекю Кіма з компанії Fusion Biotechnology.

"Ми пропонуємо новий метод прямого проникнення в ракові клітини, щоб знищити їх за допомогою механічних рухів молекул, приєднаних до наномашин без ліків. Це може стати новою альтернативою для подолання побічних ефектів хіміотерапії", – сказав Йонгдо Чжон.

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