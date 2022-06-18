В Україні виписали першого пацієнта, якому двічі пересадили серце

Першого пацієнта в Україні, який пройшов два етапи імплантації серця, виписали з лікарні.

Операцію Миколі Медведєву зробили у Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України.

Як розповідає голова інституту Борис Тодуров, півтора роки тому чоловікові імплантували механічне серце, оскільки у нього був постінфарктиний кардіосклероз з дуже вираженою серцевою недостатністю.

"І ось після 1,5 роки життя з механічним серцем, знайшовся донор і 3 тижні тому ми зробили трансплантацію серця.

Це була дуже важка повторна операція, завжди після механічних сердець багато спайок та проблем", – каже лікар.

Микола Володимирович з лікарями

Механічне серце живиться від батареї, яка постійно носиться в сумці з собою, і періодично потребує підзарядки.

Під час війни Микола Володимирович опинився в окупації під Києвом, де періодично вимикали світло. Однак чоловік зміг виїхати, і отримати нове серце фактично на свій день народження.

"19 травня було день народження, а 21 травня мені поставили новий життєвонеобхідний орган – серце", – говорить пацієнт.

Наразі чоловік каже, що почуває себе непогано і готується їхати додому.