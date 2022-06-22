Перша дитина без поранення: львівський медик розповів про порятунок 3-річної дівчинки на Сході

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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22 червня 2022

Львівські лікарі, які нині працюють на Сході, врятували 3-річну дівчинку з судомними нападами. 

Батьки дівчинки доставили її до військових медиків, а команда лікарів зі Львова допомогла врятувати дитину.

Про це розповів медик Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Роман Собко у коментарі ZAXID.NET.

За словами Собка, це перша дитина, яка потрапила до нього без поранення у зоні бойових дій. 

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 Фото: Роман Собко/Facebook

Завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації Західноукраїнського дитячого медцентру Роман Собко нині рятує людей на Сході.

"ЗСУ також мають свою медичну службу, яка попри свою основну функцію рятувати та лікувати наших захисників в зоні бойових дій, в силу різних обставин перейняла на себе і медичну допомогу цивільному населенню. Сьогодні завдяки цій службі вкотре було врятовано життя дівчинки трьох рочків з загрозливим для життя станом", – написав лікар у Facebook.

Однією з пацієнток стала 3-річна дитина з судомним синдромом.

Батьки дівчинки доставили її до військових медиків у непритомному стані, але серед них не було дитячих лікарів.

Військові медики надали малечі невідкладну допомогу і покликали Романа Собка, який перебував за 10-15 кілометрів від них.

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"У дівчинки був судомний синдром з втратою свідомості, який вимагав штучної вентиляції легень і введення її в медикаментозний сон, щоб зупинити ці судоми. Ми зняли судомні напади, заінтубували дитину і перевели на штучну вентиляцію легень, ввели у медикаментозний сон…", – розповів Роман Собко журналістам.

Медики стабілізували стан маленької пацієнтки.

Після цього її транспортувати у більш безпечну область та передали під нагляд лікарів. 

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