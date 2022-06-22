Перша дитина без поранення: львівський медик розповів про порятунок 3-річної дівчинки на Сході

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
6122
22 червня 2022

Львівські лікарі, які нині працюють на Сході, врятували 3-річну дівчинку з судомними нападами. 

Батьки дівчинки доставили її до військових медиків, а команда лікарів зі Львова допомогла врятувати дитину.

Про це розповів медик Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру Роман Собко у коментарі ZAXID.NET.

Реклама:

За словами Собка, це перша дитина, яка потрапила до нього без поранення у зоні бойових дій. 

Читайте також: Втратила руку, ногу та дитину під серцем: лікарі дивом врятували жінку з Донеччини

 Фото: Роман Собко/Facebook

Завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації Західноукраїнського дитячого медцентру Роман Собко нині рятує людей на Сході.

"ЗСУ також мають свою медичну службу, яка попри свою основну функцію рятувати та лікувати наших захисників в зоні бойових дій, в силу різних обставин перейняла на себе і медичну допомогу цивільному населенню. Сьогодні завдяки цій службі вкотре було врятовано життя дівчинки трьох рочків з загрозливим для життя станом", – написав лікар у Facebook.

Однією з пацієнток стала 3-річна дитина з судомним синдромом.

Реклама:

Батьки дівчинки доставили її до військових медиків у непритомному стані, але серед них не було дитячих лікарів.

Військові медики надали малечі невідкладну допомогу і покликали Романа Собка, який перебував за 10-15 кілометрів від них.

Читай також:

Їхав туди, куди дорослі не наважувались: лікарі врятували ногу 17-річному волонтеру з Сєвєродонецька
Уламок ракети осів у легені: лікарі врятували хлопця з Лисичанська, який отримав смертельну травму

"У дівчинки був судомний синдром з втратою свідомості, який вимагав штучної вентиляції легень і введення її в медикаментозний сон, щоб зупинити ці судоми. Ми зняли судомні напади, заінтубували дитину і перевели на штучну вентиляцію легень, ввели у медикаментозний сон…", – розповів Роман Собко журналістам.

Медики стабілізували стан маленької пацієнтки.

Після цього її транспортувати у більш безпечну область та передали під нагляд лікарів. 

Читайте також: "Єдина вижила в укритті": лікарі розповіли історію порятунку 10-річної Вероніки з Вугледара


Реклама:


Реклама:
 2065
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2934
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20733
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій