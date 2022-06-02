Втратила руку, ногу та дитину під серцем: лікарі дивом врятували жінку з Донеччини

1 травня російські окупанти обстріляли місто Лиман на Донеччині.

Ракета влучила просто в дім Катерини Герман, де вона жила з чоловіком та сином.

Жінку дивом врятували з-під завалів, але вона втратила руку, ногу та дитину, якою була вагітна.

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Історію порятунку Катерини розповіли лікарі Першого медичного об’єднання Львова.

"Російська ракета забрала в неї руку, ногу та дитину, що носила під серцем. 35-річну поранену Катерину ледь вдалося врятувати з-під уламків", – написали медики.

Катерина жила у Лимані з чоловіком та сином. Фото: Перше медичне об’єднання Львова

35-річна Катерина Герман мешкала в Лимані разом з чоловіком Костянтином і 6-річним сином Даміром.

Сім’я чекала на поповнення ще одним малюком: Катерина була на 12-му тижні вагітності.

1 травня зненацька пролунав вибух: снаряд влучив просто у їхню квартиру.

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Російська ракета влучила в дім сім'ї Герман. Фото: Перше медоб’єднання Львова

На щастя, чоловік Катерини не постраждав і зміг винести поранену дружину.

Рятувальники одразу повезли жінку до лікарні у Слов’янськ.

"У неї важкі травми: осколки в животі, поранені руки та ноги, велика втрата крові. Стан важкий", – розповідають лікарі.

На щастя, чоловік зміг винести поранену дружину. Фото: Перше медоб’єднання Львова

До останнього медики боролися й за життя дитини, яку не вдалося врятувати.

Зі Слов’янська Катерину перевезли до Дніпра, потім – до Києва і Львова.

Звідти жінку евакуювали вже за кордон для протезування та реабілітації.

"Катерина каже, що зараз її головне завдання – це швидше пройти лікування та повернутися в Україну, адже восени хоче вести синочка до школи у перший клас", – додають лікарі.

Жінку евакуювали за кордон для протезування та реабілітації

Нагадаємо, раніше львівські медики розповідали історію Наталі з Краматорська.

Разом з двійнятами – 11-річними сином Ярославом та донькою Яною – жінка була на вокзалі, коли російські окупанти навмисне вдарили по ньому.

Усій сім'ї вдалось вижити, але Наталя втратила одну ногу, а Яна – обидві.