Чи можна щепити дитину раніше, ніж вказано у національному графіку – пояснює МОЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 червня 2022

Якщо з певних причин дитина не вакцинована вчасно, дозу можна отримати швидше, ніж передбачено графіком.

Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.

Дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив про змінення термінів вакцинації.

Мінімальні інтервали вакцинації передбачені у наказі МОЗ. 

 Фото: IgorVetushko / Depositphotos

Ще меншими, ніж вказано у цьому документі вони бути не можуть – тоді вакцинацію просто не зарахують.

Тобто мінімальні інтервали розраховували під кожну вакцину за умов порушення Національного календаря щеплень.

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Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться у 12 місяців, друга доза – в 6 років. 

Але якщо дитина не отримала першу дозу вчасно, та за віком вже наближається до другого щеплення, їй можуть зробити вакцинацію та повторну вакцинацію з мінімальним інтервалом.

У коментарі для УП.Життя в МОЗ уточнили, що щеплення можуть зробити швидше, якщо є ризик, що не буде вакцини, не буде до неї доступу, або ж дитина їде в ту країну, де щеплення проводять раніше, ніж у нас. 

У Національному календарі щеплень є розподіл дітей на дві вікові категорії:

  • від 2 місяців до 7 років (без одного дня);
  • від 7 років до 18.

Для кожної групи та вакцини є свій мінімальний інтервал для щеплень. Для більшості він становить 1 місяць. Але є винятки у таблиці нижче.

 Інфографіка від МОЗ

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Нагадаємо, в Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти коронавірусу та інших інфекційних хвороб. Це нововведення стосується як дорослих, так і дітей від 12 років.




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