Чи можна щепити дитину раніше, ніж вказано у національному графіку – пояснює МОЗ

Якщо з певних причин дитина не вакцинована вчасно, дозу можна отримати швидше, ніж передбачено графіком.

Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.

Дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив про змінення термінів вакцинації.

Мінімальні інтервали вакцинації передбачені у наказі МОЗ.

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Ще меншими, ніж вказано у цьому документі вони бути не можуть – тоді вакцинацію просто не зарахують.

Тобто мінімальні інтервали розраховували під кожну вакцину за умов порушення Національного календаря щеплень.

Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться у 12 місяців, друга доза – в 6 років.

Але якщо дитина не отримала першу дозу вчасно, та за віком вже наближається до другого щеплення, їй можуть зробити вакцинацію та повторну вакцинацію з мінімальним інтервалом.

У коментарі для УП.Життя в МОЗ уточнили, що щеплення можуть зробити швидше, якщо є ризик, що не буде вакцини, не буде до неї доступу, або ж дитина їде в ту країну, де щеплення проводять раніше, ніж у нас.

У Національному календарі щеплень є розподіл дітей на дві вікові категорії:

від 2 місяців до 7 років (без одного дня);

від 7 років до 18.

Для кожної групи та вакцини є свій мінімальний інтервал для щеплень. Для більшості він становить 1 місяць. Але є винятки у таблиці нижче.

Інфографіка від МОЗ

Нагадаємо, в Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти коронавірусу та інших інфекційних хвороб. Це нововведення стосується як дорослих, так і дітей від 12 років.