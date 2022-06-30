Чи можна щепити дитину раніше, ніж вказано у національному графіку – пояснює МОЗ

Якщо з певних причин дитина не вакцинована вчасно, дозу можна отримати швидше, ніж передбачено графіком.
Про це нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.
Дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій пояснив про змінення термінів вакцинації.
Мінімальні інтервали вакцинації передбачені у наказі МОЗ.
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Ще меншими, ніж вказано у цьому документі вони бути не можуть – тоді вакцинацію просто не зарахують.
Тобто мінімальні інтервали розраховували під кожну вакцину за умов порушення Національного календаря щеплень.
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Наприклад, перша доза вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи) відповідно до календаря щеплень вводиться у 12 місяців, друга доза – в 6 років.
Але якщо дитина не отримала першу дозу вчасно, та за віком вже наближається до другого щеплення, їй можуть зробити вакцинацію та повторну вакцинацію з мінімальним інтервалом.
У коментарі для УП.Життя в МОЗ уточнили, що щеплення можуть зробити швидше, якщо є ризик, що не буде вакцини, не буде до неї доступу, або ж дитина їде в ту країну, де щеплення проводять раніше, ніж у нас.
У Національному календарі щеплень є розподіл дітей на дві вікові категорії:
- від 2 місяців до 7 років (без одного дня);
- від 7 років до 18.
Для кожної групи та вакцини є свій мінімальний інтервал для щеплень. Для більшості він становить 1 місяць. Але є винятки у таблиці нижче.
|Інфографіка від МОЗ
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Нагадаємо, в Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти коронавірусу та інших інфекційних хвороб. Це нововведення стосується як дорослих, так і дітей від 12 років.