В Україні дозволили одночасно вакцинуватися проти COVID-19 та інших хвороб

В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти коронавірусу та інших інфекційних хвороб дорослим і дітям від 12 років.

Відповідне рішення наказом №1067 затвердило Міністерство охорони здоров'я.

Тепер батьки разом з дітьми можуть щепитися одразу від кількох небезпечних інфекційних хвороб під час одного візиту до медзакладу.

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За словами дитячого лікаря-інфекціоніста й голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, практика одночасного введення вакцин від кількох захворювань є цілком безпечною.

Лікар підкреслив, що введення одразу кількох препаратів не "перевантажує" імунну систему.

"Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі", – наголосив Лапій.

Нагадаємо, МОЗ повідомляли, що вагітним жінкам також можна вакцинуватися, однак переважно інактивованими вакцинами.

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповідав, чи будуть в Україні припиняти вакцинацію проти COVID-19.

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