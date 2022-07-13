Як пройти гастроскопію безкоштовно? Пояснює НСЗУ

В Україні пацієнти можуть записатися на безкоштовне обстеження шлунка, стравоходу або дванадцятипалої кишки.

Ця процедура називається гастроскопія, розповідають в Національній службі здоров'я України.

Обстеження проводиться за допомогою спеціального приладу – ендоскопа, який вводиться через рот.

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Хто може зробити гастроскопію безкоштовно?

Людина, старша за 50 років, за направленням від сімейного або спеціального лікаря.

Після отримання направлення потрібно записатися до медзакладу, який має договір з НСЗУ за напрямком "Езофагогастродуоденоскопія".

Пацієнти, молодші за 50 років, також можуть зробити обстеження за наявністю відповідних показань та направленням лікаря.

Пройти безкоштовне обстеження також можна під час стаціонарного лікування в медичних закладах.

Що має входити в безоплатну послугу з обстеження: