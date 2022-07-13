Як пройти гастроскопію безкоштовно? Пояснює НСЗУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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13 липня 2022

В Україні пацієнти можуть записатися на безкоштовне обстеження шлунка, стравоходу або дванадцятипалої кишки.

Ця процедура називається гастроскопія, розповідають в Національній службі здоров'я України.

Обстеження проводиться за допомогою спеціального приладу – ендоскопа, який вводиться через рот.

Хто може зробити гастроскопію безкоштовно?

Людина, старша за 50 років, за направленням від сімейного або спеціального лікаря.

Після отримання направлення потрібно записатися до медзакладу, який має договір з НСЗУ за напрямком "Езофагогастродуоденоскопія".

Фото: Depositphotos

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Пацієнти, молодші за 50 років, також можуть зробити обстеження за наявністю відповідних показань та направленням лікаря.

Пройти безкоштовне обстеження також можна під час стаціонарного лікування в медичних закладах.

Що має входити в безоплатну послугу з обстеження:

  • консультація лікаря;
  • анестезія;
  • аналіз і опис результатів;
  • запис результатів обстеження на цифровий носій пацієнта.

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