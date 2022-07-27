Спалах захворювання на мавпячу віспу може досягти піку протягом кількох місяців – вчені

Спалах захворювання на віспу мавп може досягти піку вже через кілька місяців. Шансів на те, що поширення хвороби зупиниться, майже немає.
Кількість випадків наразі подвоюється кожні два тижні, повідомляє Reuters з посиланням на вчених, які консультують Всесвітню організацію охорони здоров’я.
За останніми даними, у 70 країнах зареєстрували 17,8 тис. випадків мавпячої віспи. До 2 серпня у 88 країнах ВООЗ прогнозує зростання до понад 27 тис. випадків.
Вчені з усього світу повідомили, що робити прогнози складно, але, ймовірно, передача триватиме протягом кількох місяців, а можливо, і довше.
"Ми повинні впоратися з цим", – каже Енн Рімуан, професор епідеміології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.
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Директор Інституту глобальної охорони здоров'я Женевського університету, який очолює консультативну групу ВООЗ в Європі, Антуан Флао прогнозує, що кількість випадків не вийде на плато (період, під час якого кількість випадків тримається на одному рівні) принаймні протягом наступних 4-6 місяців, або до тих пір, поки люди з найвищим ризиком інфікування не будуть або вакциновані, або інфіковані.
Організації сексуального здоров'я у Великій Британії нещодавно підрахували, що у групі ризику можуть бути близько 125 тис. людей.
Вчені змоделювали 3 сценарії на найближчі місяці, кожен з яких включає "стійку передачу" хвороби:
- між чоловіками, які мають статеві стосунки з чоловіками;
- за межами цих груп;
- серед уразливих груп населення.
Постійна передача також може призвести до мутацій, які зроблять вірус більш заразним, наголошують вчені.
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За межами Африки мавпяча віспа поширюється переважно серед чоловіків, які мають секс з іншими чоловіками, що змушує клініки сексуального здоров’я бути готовими до нових випадків.
"Я чітко пам'ятаю, як я казав: "Я думаю, що помру", тому що я не міг їсти і пити. Я навіть не міг проковтнути власну слину", – каже 35-річний Харун Тулунай, який був госпіталізований із віспою мавп у Лондоні на початку липня, але наразі одужав.
Нагадаємо, У США у двох дітей виявили мавпячу віспу.