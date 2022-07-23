У США діагностували мавпячу віспу у двох дітей

У США у двох дітей виявили мавпячу віспу. У першої діагностували захворювання у Каліфорнії, а у другої, яка не є резидентом США, у Вашингтоні.

Про це свідчать дані Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) за 22 липня, повідомляє Associated Press.

Наразі невідомо, як саме діти підхопили мавпячу віспу, триває відповідне розслідування. При цьому американські чиновники вважають, що це могло статися через побутові контакти.

Як повідомили медики, інфіковані діти наразі отримують лікування. Інших подробиць не розголошують.

Представникам охорони здоров'я також відомо про інфікування щонайменше восьми жінок серед понад 2800 випадків у США.

Заступниця директора департаменту CDC Дженніфер МакКвістон зауважила, що хоча вірус в основному поширюється серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, вона не вважає дивним, що "ми час від часу бачимо випадки за межами цієї соціальної мережі".

За словами фахівця з інфекційних захворювань з Медичного центру Університету Небраски Джеймса Лоулера, мавпяча віспа може поширюватися через тісний особистий контакт, а також через рушники та постільну білизну.

"Це означає, що це може статися вдома, ймовірно, через тривалий або інтенсивний контакт", – підкреслив Лоулер.

Нагадаємо, про те, що у світі активізувалася ця інфекційна хвороба, стало відомо у травні. У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли про симптоми, шляхи передачі та профілактику мавпячої віспи.