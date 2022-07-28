Як українцям отримати медичну допомогу в Естонії? Пояснює МОЗ

Українці, які вимушено виїхали в Естонію через повномасштабну війну, можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, але з певними обмеженнями.

Зокрема біженці з України мають доступ до невідкладної і екстреної допомоги, однак для отримання повного доступу до медичних послуг в Естонії потрібно мати страхування, повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.

Що гарантується українцям незалежно від страхування?

Первинний огляд у "пункті прийому".

Одноразовий загальний огляд.

Невідкладна медична допомога.

Невідкладна стоматологічна допомога.

Тест та вакцинацію від коронавірусу.

Отримання рецепту на ліки.

Допомога людям з ВІЛ, туберкульозом.

Допомога тим, хто перебуває на замісні підтримувальній терапії (ЗПТ — допомога наркозалежним).

Загальні огляди здоров’я в Естонії необхідні для отримання робочої довідки, яка потрібна для працевлаштування.

Також українці можуть отримувати довідку про здоров’я дітей, які планують навчатись в тамтешніх закладах освіти.

Окремо для біженців з України в уряді Естонії створили окремий сайт з переліком лікарень, де можна пройти медогляд.

Як отримати медичне страхування в Естонії?

Щоб оформити страхування, необхідно спочатку отримати тимчасовий захист, тобто дозвіл на проживання в Естонії терміном на один рік.

Після отримання дозволу на проживання українці мають оформити естонський особистий ідентифікаційний код та подати клопотання про оформлення страхування, яке організовує Лікарняна каса Естонії.

Претендувати на медичне страхування можуть українці, які працюють в Естонії.

При цьому діти до 19 років, учні, вагітні та безробітні жінки можуть отримати повний доступ до медичних послуг і без страхування.

У випадках, коли українцям потрібна термінова медична допомога, наприклад під час ДТП, важких травм, можна викликати екстрену допомогу – 112.

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