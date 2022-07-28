Очікується спалах COVID-19: КМДА закликала киян вакцинуватись

Київська міська державна адміністрація просить жителів міста зробити щеплення перед очікуваним сезонним спалахом COVID-19.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург каже, що про загострення епідемічної ситуації попереджають медики, які слідкують за динамікою захворюваності.

"Як грип та інші гострі респіраторні і вірусні інфекції, COVID "піднімає голову" з похолоданням.

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Але насамперед зростання темпів розповсюдження вірусу пов’язане з активним переміщенням людей наприкінці літа", – пояснила Валентина Гінзбург.

За її словами, ризик спалаху захворюваності збільшується через киян, які вимушено переїхали, але тепер повертаються до міста.

Тому напередодні загострення ситуації у КМДА радять зробити щеплення, щоб захистити себе від хвороби та гарантувати собі уникнення тяжкого перебігу COVID-19.

Нині в Україні дозволено робити щеплення другою бустерною дозою усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Вакцинуватись від COVID-19 у Києві можна в центрах масової вакцинації у ТРЦ "Gulliver", "River Mall" та універмазі "Україна".

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У КМДА також опублікували список вакцинальних центрів, де можна зробити щеплення.

"Мотивацію, я впевнена, шукати не потрібно, адже ми всі пам’ятаємо наскільки агресивний для здоров’я та життя COVID-19.

Вочевидь, нині не ті часи, щоб збільшувати небезпеки, коли їх можна уникнути", – підсумувала Валентина Гінзбург.