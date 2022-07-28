Підвид "Омікрону": в Україні виявили новий тип COVID-19

Новий різновид штаму COVID-19 "Омікрон", який називають типом "ВА.5", вже зафіксували в Україні.

Медики ідентифікували 7 таких випадків в Чернівецькій області, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Ймовірно, новий підтип "Омікрону" вже є і в інших областях України, наразі триває дослідження зразків.

У МОЗ наголошують, що COVID-19 все нікуди не зник, вірус мутує і намагається обійти імунну відповідь.

Також, за даними ВООЗ, цей штам наразі активно поширюється і в країнах Європі.

Досліджень про новий підтип "Омікрону" не дуже багато, тому наразі невідомо, чи є він більш заразним чи смертельним за інші штами.

Утім останні дослідження підтверджують, що отримання бустерної дози вакцини значно підвищує рівень утворення антитіл проти цього різновиду COVID-19.

"Також дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму "Омікрон".

Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті", – кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити другу бустерну дозу щеплення від COVID-19 окремим категоріям громадян.