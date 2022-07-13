Коронавірус нікуди не зник: ВООЗ закликає повернути масковий режим

Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни світу відновити карантинні обмеження проти COVID-19, як-от масковий режим та тестування.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що пандемія ще не закінчилась, а рівень смертності знову зростає.

За даними ВООЗ, кількість інфекцій і госпіталізацій знову зростає через субваріанти штаму Омікрон.

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"Я стурбований тим, що випадки захворювання на COVID-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на розтягнуті системи охорони здоров’я та медичних працівників. Я також стурбований тенденцією до зростання смертності", – сказав він.

За словами голови ВООЗ, уряди наразі стикаються з кількома проблемами через свою реакцію на коронавірус та скорочення тестувань і секвенування.

На його думку, наразі існує розбіжність між науковою спільнотою та політичними лідерами і громадськістю стосовно сприйняття ризиків COVID-19.

Попри те, що у світі є прогрес у методах боротьби з коронавірусом, які запобігають госпіталізації та смерті, пандемію ще подолано.