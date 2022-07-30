Пологи за кордоном: які послуги можуть отримати вагітні українки у Європі?

Вагітні українки, які через війну виїхали за кордон, можуть безкоштовно отримати медичні послуги у багатьох європейських країнах.

Йдеться про спостереження вагітності, медичну допомогу під час пологів, післяпологовий догляд за мамою й новонародженою дитиною тощо.

Жінки можуть звернутися до лікарень у Великій Британії, Іспанії, Литві, Польщі, Румунії, Франції, Чехії, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.

МОЗ пояснює, які послуги вагітні українки можуть отримати за кордоном, а також – як отримати лікарняний чи виплати на дитину дистанційно.

Що робити вагітним, які виїхали з України?

Щоб отримати медичні послуги, вагітні жінки, які опинились у європейській країні, мають стати на облік та/або оформити місцевий аналог української обмінної карти .

та/або . Щоб стати на облік для медичного супроводження вагітності, зазвичай потрібно мати медичну страховку . Хоча в певних випадках це не є обовʼязковою умовою.

. Хоча в певних випадках це не є обовʼязковою умовою. Медична допомога під час пологів та надання швидкої медичної допомоги вагітним є доступними і безоплатними навіть без наявності медичного страхування у зазначених країнах, за винятком Чехії.

навіть без наявності медичного страхування у зазначених країнах, за винятком Чехії. Стати на облік (у сімейного лікаря, гінеколога, акушера – залежить від правил конкретної країни) бажано до кінця першого триместру вагітності або як тільки ви прибудете у безпечну країну, якщо термін вагітності вже більший.

або як тільки ви прибудете у безпечну країну, якщо термін вагітності вже більший. Якщо ви маєте з собою медичну картку від лікаря з України, де вказано дані про вагітність та загальний стан здоров'я, результати аналізів – перекладіть важливу інформацію. Її потрібно надати спеціалісту, який вестиме вагітність.

Якщо такої медичної документації немає, місцевий лікар призначить необхідні аналізи та дослідження.

Як відкрити лікарняний дистанційно?

У наказі МОЗ №1066 відомство спростило отримання лікарняного для вагітних українок, які виїхали через війну.

Тепер українські медики можуть відкрити лікарняний дистанційно – для цього вагітній потрібно лише звернутися до свого лікаря.

Як отримати виплати з народження дитини?

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання в Україні, але народили дитину за кордоном, мають право на державні виплати від України.

Щоб отримати кошти, потрібно подати документи, що засвідчують народження дитини.

Ці документи мають видати компетентні органи країни, де народився малюк.

Які послуги доступні українкам у Європі?

У Франції

Вагітна має заздалегідь обрати лікарню, де буде народжувати.

У Франції пологи безоплатні навіть у приватних клініках – там можуть пропонувати більш комфортні умови (наприклад, одномісну палату), проте державні заклади зазвичай мають краще медичне оснащення.

Обрати лікаря неможливо – пологи приймає черговий акушер.

У Великій Британії

Крім звичних медичних послуг, вагітні мають право на допомогу патронажної медсестри.

Це кваліфікована медсестра або акушерка, яка пройшла додаткову підготовку і допомагає дітям до 5 років залишатися здоровими.

У Румунії

Акушер та/або сімейний лікар, крім основних послуг, може також запропонувати консультації та навчання щодо здорової вагітності, годування грудьми та виношування дитини.

У Чехії

Допомога вагітним та породіллям є безоплатною, якщо у вас є медичне страхування.

Вибрати пологовий можна незалежно від місця проживання, але зареєструватися у більшості з них потрібно на 14+ тижні вагітності.

У деяких закладах це можна зробити онлайн.

У Литві

У Литві для вагітних передбачені щонайменше 6 оглядів у гінеколога, а також УЗД та інші аналізи.

Також вагітна може пройти безоплатний огляд окуліста і стоматолога.

Після пологів партнеру дозволяють залишитися на ніч у лікарні разом з породіллею.