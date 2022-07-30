Пологи за кордоном: які послуги можуть отримати вагітні українки у Європі?

Вагітні українки, які через війну виїхали за кордон, можуть безкоштовно отримати медичні послуги у багатьох європейських країнах.

Йдеться про спостереження вагітності, медичну допомогу під час пологів, післяпологовий догляд за мамою й новонародженою дитиною тощо.

Жінки можуть звернутися до лікарень у Великій Британії, Іспанії, Литві, Польщі, Румунії, Франції, Чехії, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я.

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МОЗ пояснює, які послуги вагітні українки можуть отримати за кордоном, а також – як отримати лікарняний чи виплати на дитину дистанційно.

Що робити вагітним, які виїхали з України?

Щоб отримати медичні послуги, вагітні жінки, які опинились у європейській країні, мають стати на облік та/або оформити місцевий аналог української обмінної карти .

та/або . Щоб стати на облік для медичного супроводження вагітності, зазвичай потрібно мати медичну страховку . Хоча в певних випадках це не є обовʼязковою умовою.

. Хоча в певних випадках це не є обовʼязковою умовою. Медична допомога під час пологів та надання швидкої медичної допомоги вагітним є доступними і безоплатними навіть без наявності медичного страхування у зазначених країнах, за винятком Чехії.

навіть без наявності медичного страхування у зазначених країнах, за винятком Чехії. Стати на облік (у сімейного лікаря, гінеколога, акушера – залежить від правил конкретної країни) бажано до кінця першого триместру вагітності або як тільки ви прибудете у безпечну країну, якщо термін вагітності вже більший.

або як тільки ви прибудете у безпечну країну, якщо термін вагітності вже більший. Якщо ви маєте з собою медичну картку від лікаря з України, де вказано дані про вагітність та загальний стан здоров'я, результати аналізів – перекладіть важливу інформацію. Її потрібно надати спеціалісту, який вестиме вагітність.

Якщо такої медичної документації немає, місцевий лікар призначить необхідні аналізи та дослідження.

Як відкрити лікарняний дистанційно?

У наказі МОЗ №1066 відомство спростило отримання лікарняного для вагітних українок, які виїхали через війну.

Тепер українські медики можуть відкрити лікарняний дистанційно – для цього вагітній потрібно лише звернутися до свого лікаря.

Як отримати виплати з народження дитини?

Жінки, які мають зареєстроване місце проживання в Україні, але народили дитину за кордоном, мають право на державні виплати від України.

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Щоб отримати кошти, потрібно подати документи, що засвідчують народження дитини.

Ці документи мають видати компетентні органи країни, де народився малюк.

Які послуги доступні українкам у Європі?

У Франції

Вагітна має заздалегідь обрати лікарню, де буде народжувати.

У Франції пологи безоплатні навіть у приватних клініках – там можуть пропонувати більш комфортні умови (наприклад, одномісну палату), проте державні заклади зазвичай мають краще медичне оснащення.

Обрати лікаря неможливо – пологи приймає черговий акушер.

У Великій Британії

Крім звичних медичних послуг, вагітні мають право на допомогу патронажної медсестри.

Це кваліфікована медсестра або акушерка, яка пройшла додаткову підготовку і допомагає дітям до 5 років залишатися здоровими.

У Румунії

Акушер та/або сімейний лікар, крім основних послуг, може також запропонувати консультації та навчання щодо здорової вагітності, годування грудьми та виношування дитини.

У Чехії

Допомога вагітним та породіллям є безоплатною, якщо у вас є медичне страхування.

Вибрати пологовий можна незалежно від місця проживання, але зареєструватися у більшості з них потрібно на 14+ тижні вагітності.

У деяких закладах це можна зробити онлайн.

У Литві

У Литві для вагітних передбачені щонайменше 6 оглядів у гінеколога, а також УЗД та інші аналізи.

Також вагітна може пройти безоплатний огляд окуліста і стоматолога.

Після пологів партнеру дозволяють залишитися на ніч у лікарні разом з породіллею.