Де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу? Список лікарень

У ході війни росії проти України тисячі наших громадян були змушені покинути домівки та поїхати за кордон.
Завдяки підтримці міжнародної спільноти, біженці з України можуть отримати допомогу, зокрема медичні послуги.
Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовну медичну допомогу за кордоном.
Українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині.
Вони можуть скористатися послугами психологів, сімейних лікарів, педіатрів, хірургів, травматологів, онкологів.
|Фото: HayDmitriy/Depositphotos
Деякі лікарні також надають ширший спектр допомоги – від обстежень до стаціонарного лікування.
Водночас перелік лікарень та лікарів буде постійно оновлюватися, наголошують в Українському центрі охорони здоров’я.
"Якщо у вас є перевірена інформація про аналогічні ініціативи, яких немає у списку – пишіть у приватні повідомлення Українському центру охорони здоров’я. Ми обов’язково додамо", – кажуть вони.
Нагадаємо, в України чимало лікарів готові безкоштовно допомагати пацієнтам онлайн чи по телефону.
"УП. Життя" зібрала контакти українських медиків різного профілю.
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