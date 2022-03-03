Де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу? Список лікарень

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 березня 2022

У ході війни росії проти України тисячі наших громадян були змушені покинути домівки та поїхати за кордон.

Завдяки підтримці міжнародної спільноти, біженці з України можуть отримати допомогу, зокрема медичні послуги.

Український центр охорони здоров’я опублікував список лікарів та лікарень, які пропонують українцям безкоштовну медичну допомогу за кордоном.

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Українці можуть отримати безкоштовну медичну допомогу в Польщі, Молдові, Литві, Румунії, Чехії та Словаччині.

Вони можуть скористатися послугами психологів, сімейних лікарів, педіатрів, хірургів, травматологів, онкологів.

  Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Деякі лікарні також надають ширший спектр допомоги – від обстежень до стаціонарного лікування.

Водночас перелік лікарень та лікарів буде постійно оновлюватися, наголошують в Українському центрі охорони здоров’я.

"Якщо у вас є перевірена інформація про аналогічні ініціативи, яких немає у списку – пишіть у приватні повідомлення Українському центру охорони здоров’я. Ми обов’язково додамо", – кажуть вони.

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Нагадаємо, в України чимало лікарів готові безкоштовно допомагати пацієнтам онлайн чи по телефону.

"УП. Життя" зібрала контакти українських медиків різного профілю.

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