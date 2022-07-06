Яких збитків завдали росіяни українській медичній системі – розповіли у МОЗ

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Яна Осадча журналіст
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6 липня 2022

З початку війни ворожими снарядами було пошкоджено 817 медичних закладів, 122 не підлягають відновленню.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу 6 липня.

"На приведення пошкоджених закладів до того стану, в якому вони були до війни, треба 35 млрд 808 млн. На будування нових лікарень на місці зруйнованих – 15 млрд 328 млн", – говорить міністр.

Під час війни було вбито 14 медиків цивільних лікарень, ще 48 – поранені.

 Зруйнована лікарня. Фото: ГУР

Окрім того, окупанти знищили 85 машин "швидкої допомоги", а ще 105 захопили та вивезли в невідомому напрямку.

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Від обстрілів постраждали будівлі 481 аптеки, 43 аптеки зруйновані вщент.

Зараз на окупованій території знаходяться 469 закладів охорони здоров’я.

"Водночас, в Україні продовжує працювати система охорони здоров’я. Зокрема, з початку війни за програмою медичних гарантій перераховано понад 50 млрд грн, щоб здійснювалися всі оплати та виплачувалася підвищена заробітна плата медикам", – зазначає міністр.

Нагадаємо, в інтерв’ю "УП. Життя" у червні Віктор Ляшко казав про 672 пошкоджених медзаклади, на відновлення яких знадобиться 34,4 млрд грн.




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