Імунологи радять МОЗ затвердити додаткову бустерну вакцинацію проти COVID-19 – Кузін

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2022

Експертна група імунологів радить Міністерству охорони здоров'я затвердити ще одну бустерну дозу вакцинації проти COVID-19 для деяких категорій населення.

Тобто ця вакцинація має стати 4 дозою: після 2 доз повного курсу та однієї бустерної.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у коментарі Суспільному.

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"Зараз відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації і вони розглядали у тому числі питання введення бустерної дози для тих людей, які отримали вже базовий курс плюс бустер. Це по суті 4 доза вакцинації. 

Поки що Національна технічна група експертів рекомендує проводити таку 4 вакцинацію представникам критичної інфраструктури, медичним працівникам і тим, хто має медичні показання до вакцинації", – сказав Кузін.

 Фото: belchonock / Depositphotos

Додаткову вакцинацію проводитимуть людям із супутніми хворобами. Наприклад, бронхіальною астмою, серцево-судинною недостатністю тощо.

Головний санітарний лікар зазначив, що рекомендації вже надіслали в МОЗ. Їх розглянуть найближчим часом, відповідне рішення – оприлюднять. 

Кузін зазначив, що після 4 дози препарату проти COVID-19 сертифікат буде так само генеруватися у "Дії" з максимальним терміном "придатності" у 9 місяців.

Нагадаємо, що в Україні знову зросла кількість хворих на коронавірус, проте у МОЗ запевняють, що готові до цього.

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