Коли робити бустерне щеплення проти COVID-19? Пояснює санлікар

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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10 серпня 2022

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу рекомендують робити у період, коли минуло від 6 до 9 місяців після основного курсу щеплення.

Водночас якщо пройшло понад 9 місяців, повторювати курс вакцинації двома дозами не потрібно, розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Якщо від отримання базового курсу щеплення пройшло більше 6 місяців, треба отримати бустерну дозу. Оптимальний термін - від 6 до 9 місяців. Цей термін рекомендований, він якраз сприяє тому, що імунітет буде найбільш комплексним та повним.

Якщо ви пропустили цей термін, тобто більше 9 місяців – нічого страшного. Курс проходити заново не потрібно", – підкреслив санлікар.  

 Фото: belchonock/Depositphotos

Вказаний алгоритм розповсюджується як на доросле населення, так і на дітей. Водночас деяким категоріям населення рекомендують вводити другу бустерну дозу вакцини.

"Зараз ми офіційно прийняли можливість введення другої бустерної дози. Поки що вона рекомендована людям від 60 років, а також людям з імуно-супресивними станами, які підвищують ризик важкого перебігу коронавірусу. Для бустерного щеплення наразі – сприятливий сезон", розповів Кузін.

За його словами, зараз українці можуть щепитися вакцинами виробництва Pfizer та Coronavaс.

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"Вакцин в Україні достатньо. Також цього тижня ми очікуємо розвезення однодозної вакцини Jonson", розповідає санлікар.  

Найближчий пункт вакцинації населення проти коронавірусу можна знайти, зателефонувавши на "гарячу лінію" Національної служби здоров'я 16-77.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус, фіксують і летальні випадки. 




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