Ніякого оцту і кутання: що робити з температурою, коли немає ліків? Пояснює МОЗ

В умовах війни не у всіх українців є доступ до медичної допомоги.

Що робити, якщо у вас підвищилась температура, але немає можливості звернутися до лікаря чи купити медикаменти?

Насамперед потрібно звернути увагу на такі ознаки: чи холодні кінцівки, скільки градусів в кімнаті, чи є ще якісь симптоми, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.

Якщо ви відчуваєте сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість – викликайте швидку!

Водночас деякі кроки можуть допомогти вам полегшити свій стан самостійно.

У МОЗ пояснили, що робити, якщо у вас піднялась температура, коли поруч немає жарознижувального чи аптеки.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Коли потрібно збивати температуру?

Дітям: якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів)

Дорослим: якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.

Падіння температури на 1-1,5 градуси – це вже хороший результат. Не чекайте, що вона впаде до 36,6.

✅ Важливо: як тільки у вас з'явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол.

Як збивати температуру без медикаментів?

❌ Не кутайтеся, а зменшіть кількість одягу

"Так, закутатись, щоб пропотіти – це міф. Не варто одягатись тепліше, кутатись в теплі ковдри тощо", – наголошують у МОЗ.

Навпаки потрібно зняти теплий одяг, скинути ковдру. Це допоможе вийти з тіла зайвому теплу.

Також перевірте, чи теплі у вас руки і ноги.

Якщо ні – то спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).

✅ Створіть належні умови в кімнаті

В кімнаті, де перебуває людина з підвищеною температурою, має бути прохолодне і вологе повітря.

За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.

✅ Пийте багато води

❌ Не зловживайте солодкими напоями, зокрема розведеним варенням, адже вони містять багато цукру.

✅ Робіть обтирання та компрес

Обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтесь щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.

Компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.

Обов'язково обтирайтеся лише водою кімнатної температури.

❌ Розтирання оцтом, спиртом і будь-якими іншими речовинами небезпечне!

Не піддавайтесь міфам, наголошують у МОЗ.

✅ Прийміть душ

Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури.

Важливо, щоб душ був не холодний, а саме кімнатної температури.

Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.