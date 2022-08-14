Ніякого оцту і кутання: що робити з температурою, коли немає ліків? Пояснює МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 серпня 2022

В умовах війни не у всіх українців є доступ до медичної допомоги.

Що робити, якщо у вас підвищилась температура, але немає можливості звернутися до лікаря чи купити медикаменти?

Насамперед потрібно звернути увагу на такі ознаки: чи холодні кінцівки, скільки градусів в кімнаті, чи є ще якісь симптоми, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я. 

Якщо ви відчуваєте сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість – викликайте швидку

Водночас деякі кроки можуть допомогти вам полегшити свій стан самостійно.

У МОЗ пояснили, що робити, якщо у вас піднялась температура, коли поруч немає жарознижувального чи аптеки.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

 Фото: danilsneg/Depositphotos

Коли потрібно збивати температуру? 

  • Дітям: якщо вона сягає позначки 38°С  (якщо немає інших рекомендацій лікарів) 
  • Дорослим: якщо позначка термометра перевищує 38,5°С. 

Падіння температури на 1-1,5 градуси – це вже хороший результат.  Не чекайте, що вона впаде до 36,6. 

✅ Важливо: як тільки у вас з'явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол. 

Як збивати температуру без медикаментів? 

❌ Не кутайтеся, а зменшіть кількість одягу 

"Так, закутатись, щоб пропотіти – це міф. Не варто одягатись тепліше, кутатись в теплі ковдри тощо", – наголошують у МОЗ.

Навпаки потрібно зняти теплий одяг, скинути ковдру. Це допоможе вийти з тіла зайвому теплу. 

Також перевірте, чи теплі у вас руки і ноги.

Якщо ні – то спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом). 

✅ Створіть належні умови в кімнаті 

В кімнаті, де перебуває людина з підвищеною температурою, має бути прохолодне і вологе повітря. 

За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно. 

✅ Пийте багато води 

❌ Не зловживайте солодкими напоями, зокрема розведеним варенням, адже вони містять багато цукру. 

✅ Робіть обтирання та компрес 

  • Обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтесь щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла. 
  • Компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію. 

Обов'язково обтирайтеся лише водою кімнатної температури. 

❌ Розтирання оцтом, спиртом і будь-якими іншими речовинами небезпечне!

Не піддавайтесь міфам, наголошують у МОЗ.

✅ Прийміть душ

Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури. 

Важливо, щоб душ був не холодний, а саме кімнатної температури. 

Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.

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