Ніякого оцту і кутання: що робити з температурою, коли немає ліків? Пояснює МОЗ

В умовах війни не у всіх українців є доступ до медичної допомоги.
Що робити, якщо у вас підвищилась температура, але немає можливості звернутися до лікаря чи купити медикаменти?
Насамперед потрібно звернути увагу на такі ознаки: чи холодні кінцівки, скільки градусів в кімнаті, чи є ще якісь симптоми, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я.
Якщо ви відчуваєте сильний біль, слабкість, розумієте, що можете втратити свідомість – викликайте швидку!
Водночас деякі кроки можуть допомогти вам полегшити свій стан самостійно.
У МОЗ пояснили, що робити, якщо у вас піднялась температура, коли поруч немає жарознижувального чи аптеки.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!
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Коли потрібно збивати температуру?
- Дітям: якщо вона сягає позначки 38°С (якщо немає інших рекомендацій лікарів)
- Дорослим: якщо позначка термометра перевищує 38,5°С.
Падіння температури на 1-1,5 градуси – це вже хороший результат. Не чекайте, що вона впаде до 36,6.
✅ Важливо: як тільки у вас з'явиться можливість, придбайте ібупрофен чи парацетамол.
Як збивати температуру без медикаментів?
❌ Не кутайтеся, а зменшіть кількість одягу
"Так, закутатись, щоб пропотіти – це міф. Не варто одягатись тепліше, кутатись в теплі ковдри тощо", – наголошують у МОЗ.
Навпаки потрібно зняти теплий одяг, скинути ковдру. Це допоможе вийти з тіла зайвому теплу.
Також перевірте, чи теплі у вас руки і ноги.
Якщо ні – то спочатку зігрійте їх (можна масажувати, одягти шкарпетки, гріти сухим теплом).
✅ Створіть належні умови в кімнаті
В кімнаті, де перебуває людина з підвищеною температурою, має бути прохолодне і вологе повітря.
За потреби провітрюйте кімнату, якщо вам комфортно.
✅ Пийте багато води
❌ Не зловживайте солодкими напоями, зокрема розведеним варенням, адже вони містять багато цукру.
✅ Робіть обтирання та компрес
- Обтирання: змочіть рушник водою кімнатної температури (не холодною!) і обтирайтесь щопівгодини. Це працює, оскільки при випаровуванні вода збільшує віддачу тепла.
- Компрес: покладіть прохолодний вологий рушник на потилицю й під пахви. Компрес можна чергувати з обтираннями, щоб підсилити жарознижувальну дію.
Обов'язково обтирайтеся лише водою кімнатної температури.
❌ Розтирання оцтом, спиртом і будь-якими іншими речовинами небезпечне!
Не піддавайтесь міфам, наголошують у МОЗ.
✅ Прийміть душ
Якщо є можливість, прийміть душ кімнатної температури.
Важливо, щоб душ був не холодний, а саме кімнатної температури.
Він також діє як компреси та обтирання і може допомогти ефективно знизити температуру.
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