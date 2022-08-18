Кількість летальних випадків COVID-19 зросла на третину – ВООЗ

За останні 4 тижні у світі стрімко зросла кількість летальних випадків від COVID-19.
Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.
"15 тисяч смертей на тиждень – це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів.
Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.
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Він додав, що кількість летальних випадків збільшилась на 35%.
Домінуючим штамом коронавірусу залишається "Омікрон". Його виявляють у 90% випадків.
Нагадаємо, в Україні фіксують ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію. До лікарів звернулось на 40% пацієнтів більше.
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