Кількість летальних випадків COVID-19 зросла на третину – ВООЗ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 серпня 2022

За останні 4 тижні у світі стрімко зросла кількість летальних випадків від COVID-19.

Про це повідомляють у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"15 тисяч смертей на тиждень – це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів.

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 Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

 Фото: snegok1967 / Depositphotos

Він додав, що кількість летальних випадків збільшилась на 35%.

Домінуючим штамом коронавірусу залишається "Омікрон". Його виявляють у 90% випадків. 

Нагадаємо, в Україні фіксують ріст захворюваності на коронавірусну інфекцію. До лікарів звернулось на 40% пацієнтів більше.

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