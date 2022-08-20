Кому потрібно проходити медогляд перед навчальним роком? Відповідь МОЗ

Першокласники перед зарахуванням до школи мають пройти обов'язковий медогляд і надати довідки в навчальний заклад.

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що медогляд має бути комплексним, зокрема й у вузьких спеціалістів.

За результатами батьки мають передати медичному працівнику в школі дві довідки:

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форма № 086-1/о "Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду";

форма № 063/о "Карта профілактичних щеплень".

Вакцинація та її строки закріплені в Національному календарі профілактичних щеплень.

Окрім цього, діти, які проходять до наступного навчального класу, також мають проводити обов'язковий медичний огляд раз на рік до повноліття.

Однак зробити це можна впродовж навчального року без прив'язки до конкретної дати.

"Коли діти повертаються за парти під час війни, головна умова – безпека всіх учасників навчального процесу.

Проте важливо пам’ятати і про ще один вагомий чинник, що сприятиме продуктивному навчанню та ефективному засвоєнню знань, – здоров’я", – зазначили в МОЗ.

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У школі також можуть попросити надати довідку про вакцинацію дитини, якщо такі дані відсутні.

Якщо дитині робили щеплення нещодавно, потрібно надати довідку до навчального закладу.

Також обов'язкові медогляди мають проходити вчителі до прийняття на роботу в школу, а також проходити періодичні огляди.

Обов'язковий профілактичний медогляд для вчителів передбачає:

загальне обстеження лікарями-спеціалістами: терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші за потреби;

лабораторне обстеження;

функціональне обстеження.

При цьому вчителів, які вчасно не пройшли медогляд, можуть відсторонити від роботи і притягнути до дисциплінарної відповідальності.