На Київщині хірурги залишили сторонній предмет у тілі дитини. Поліція відкрила справу

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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24 серпня 2022

На Київщині лікарі після проведення операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляє Київська обласна прокуратора.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України)", – йдеться у повідомлення.

За даними слідства, 7-річному хлопчику зробили операцію в хірургічному відділенні однієї з лікарень області. 

Після виписки дитина скаржилася на погане самопочуття, тож батьки привезли хлопчика до НДСЛ "Охматдит".

Лікарі повторно провели операцію, під час якої з тіла дитини дістали відрізок тканини, залишений після попереднього втручання.

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  Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Наразі триває слідство.

Досудове розслідування проводить Бориспільське райуправління ГУ Нацполіції у Київській області.

Якщо провину медиків встановлять, їм може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.

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