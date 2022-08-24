На Київщині хірурги залишили сторонній предмет у тілі дитини. Поліція відкрила справу

На Київщині лікарі після проведення операції залишили сторонній предмет в тілі 7-річної дитини.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, повідомляє Київська обласна прокуратора.

"За процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України)", – йдеться у повідомлення.

За даними слідства, 7-річному хлопчику зробили операцію в хірургічному відділенні однієї з лікарень області.

Після виписки дитина скаржилася на погане самопочуття, тож батьки привезли хлопчика до НДСЛ "Охматдит".

Лікарі повторно провели операцію, під час якої з тіла дитини дістали відрізок тканини, залишений після попереднього втручання.

Наразі триває слідство.

Досудове розслідування проводить Бориспільське райуправління ГУ Нацполіції у Київській області.

Якщо провину медиків встановлять, їм може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років.