У Києві лікарів двох клінік судитимуть за смерть пацієнтки

У Києві судитимуть лікарів двох приватних столичних клінік через смерть їхньої пацієнтки.

За даними слідства, медики провели жінці кілька операцій та припустилися помилок, які коштували їй життя.

Обвинувальний акт уже скерували до суду, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, у жовтні 2020 року молода жінка поступила у стаціонар однієї з приватних клінік для проведення планової операції.

Операція ускладнилась внутрішньою кровотечею, і після втручання стан пацієнтки погіршився.

Результати лабораторних досліджень вказували на те, що у жінки може бути внутрішнє ушкодження судин печінки.

"Також необхідно було негайно провести обстеження, які б дали змогу об’єктивно оцінити характер кровообігу, чого не було зроблено.

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Для усунення післяопераційних ускладнень лікарі провели ще дві безрезультатні операції", – каже слідство.

Коли пацієнтці стало ще гірше, її перевели до іншої приватної лікарні Києва.

Там жінці провели четверту операцію, щоб усунути недоліки та ускладнення, які виникли під час трьох попередніх.

Проте лікар-хірург необґрунтовано перевищив необхідний обсяг оперативного втручання, кажуть у прокуратурі.

Крім операції, спрямованої на зупинку кровотечі, медик провів резекцію – видалив частину печінки.

Жінку намагалися реанімувати, але наступного дня вона померла.

Медиків можуть визнати винними у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнтки (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу).

Якщо суд встановить провину лікарів, їм може загрожувати навіть позбавлення волі на строк до 2 років.