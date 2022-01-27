"Носила мертвий плід майже тиждень": у Польщі померла жінка, якій відмовились робити аборт

У Польщі померла вагітна близнюками жінка, якій лікарі відмовились робити аборт.

Медики не стали робити операцію через заборону абортів у Польщі.

Коли один плід завмер, лікарі чекали, щоб він помер сам, повідомляє польський канал TVN24.

Реклама:

Однак навіть після смерті труп малюка залишили в лоні матері майже на тиждень.

Фото: Ivankmit/Depositphotos

37-річна Агнешка, вагітна двійнею, ще на першому триместрі звернулася до медиків з болем у животі та блювотою.

Це була її четверта вагітність після трьох кесаревих розтинів, і вона проходила складно.

Жінка потрапила до лікарні в місті Ченстохов 21 грудня.

З’ясувалося, що один плід із двійні завмер, але через майже повну заборону абортів у країні лікарі відмовилися видаляти плід.

Реклама:

Вони чекали, поки дитина помре сама, але навіть коли це сталося, її не витягали.

Було вирішено спробувати врятувати другого малюка, тому Агнешка носила труп у своєму тілі майже 7 днів.

Згодом, 29 грудня, помер і другий плід.

У жінки розвинувся сепсис, але в документах лікарі цього не вказали.

"Коли жінка потрапила до лікарні, дослідження с-реактивного білка вказувало на 7 одиниць, а за день перед смертю було вже 157,31 (при нормі 5). Однак інформації про сепсис у документах немає", – повідомляє польський канал.

Також, за словами сім’ї загиблої, лікарня ускладнила зв’язок із пацієнткою, довго не дозволяла переглянути медичну документацію, посилаючись на те, що Агнешка не написала уповноваження для чоловіка чи сестри.

"Ще один злочинний факт – це витягування загиблих плодів вручну, яке відбулось аж за 2 дні. Тобто весь цей час усередині Агнешки розкладалися тіла синів.

При цьому лікарі не забули покликати ксьондза, щоб той прочитав у палаті молитву і влаштував похорон дітей", – кажуть родичі жінки.

23 січня в Агнешки зупинилося серце, але її реанімували.

Того ж дня, за словами лікарів, вона отримала позитивний тест на COVID-19, а ще мала понижену сатурацію і труднощі з диханням.

Пізніше пацієнтку перевезли до лікарні в Бляховні, однак уже 25 січня її органи перестали функціонувати, і жінка померла.

Вдома у загиблої залишилося троє дітей.

Сім’я Агнешки звинувачує у смерті лікарню міста Ченстохов.

Водночас медики кажуть, що "провели багато медичних процедур, які повинні були допомогти пацієнтці, а також три тести на COVID-19, один з яких був позитивним".

Фото: lenaivanova/Depositphotos

Раніше через відмову в аборті вже померла молода мати, у якої завчасно відійшли води і розвинувся сепсис.

Однак у МОЗ Польщі запевнили, що загроза життю та здоров’ю, зокрема запалення чи кровотеча, є підставою для аборту, і лікарі не мають боятися ухвалювати "очевидні рішення".

Нагадаємо, в січні 2021 року Конституційний суд Польщі заборонив аборти з усіх причин, крім;

загрози життю чи здоров’ю матері;

вагітності після зґвалтування, яке довели в суді;

або вагітності внаслідок інцесту.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.