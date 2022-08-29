Як батьки можуть допомогти дитині здолати стрес через 1 вересня? Поради психолога

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 серпня 2022

Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів. 

Крім того, цьогоріч частині українських дітей доведеться йти в нові школи через війну.

Як підготуватися до нового навчального року пояснила психологиня Світлана Ройз для Міністерства охорони здоров'я.

"До звичного "літнього відкату" приєднався стрес, викликаний трагічними подіями в Україні, та "зламаним" процесом навчання через пандемію коронавірусу, а надто – через війну. 

Тому знадобиться більше часу на повторення матеріалу – до цього треба бути готовими як самим дітям, так і вчителям та батькам", – попереджає психологиня. 

 Фото: tomwang / Depositphotos

В учнів через цей стрес можуть виникнути:

  • зниження концентрації уваги;
  • погіршення пам'яті;
  • відстороненість;
  • дратівливість;
  • швидка втомлюваність.

Тому фахівчиня радить не пришвидшувати процес навчання, бо для адаптації дитині потрібен час.

Під час занять малеча може крутити щось в руках або гойдатися на стільці. Спеціалістка зазначає, що це нормально, і не відволікає дитину, радше – навпаки, дозволяє швидше сконцентруватися. 

Перед навчальним роком варто:

  • Привчати дитину до режиму 

Це не лише про сон, але й про періоди ігор, прогулянок та навчання.

Нагадайте про правила особистої гігієни, перевдягання, миття рук тощо.

  • Познайомитися з однокласниками та новими вчителями

Якщо дитина йде до нової школи, варто спробувати познайомитися з кимось з однокласників до початку нового року. За можливості можна також сконтактувати з друзями з попередньої школи, обмінятися враженнями. 

  • Підготувати канцтовари та одяг 

Оберіть разом канцтовари, які припадуть до смаку вашій дитині.

Форму варто брати зручну, аби вона не сковувала рухів, а дитина – не відволікалась на дискомфортні відчуття. 

Також батьки можуть продумати маленькі сувеніри чи сюрпризи. 

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  • Підготувати робоче місце 

Варто створити "робочу" зону, де дитина виконуватиме домашні завдання. Там має бути мінімум іграшок чи відволікаючих елементів.

  • Ознайомитися з правилами 

У випадку, якщо дитина йде у нову школу закордоном, треба з'ясувати правила. У деяких країнах існують строгі правила щодо шкільного харчування, яких слід дотримуватися. 

Варто домовитись про перекуси та навчити користуватися ланч-боксом й серветками. 

  • Обговорити питання безпеки 

Дитина має знати шлях до школи та додому, план дій у разі сигналу повітряної тривоги. 

Нагадайте про те, що не можна на вулиці нічого не чіпати, не підіймати з землі чужі речі. 

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