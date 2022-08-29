Як батьки можуть допомогти дитині здолати стрес через 1 вересня? Поради психолога

Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів.

Крім того, цьогоріч частині українських дітей доведеться йти в нові школи через війну.

Як підготуватися до нового навчального року пояснила психологиня Світлана Ройз для Міністерства охорони здоров'я.

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"До звичного "літнього відкату" приєднався стрес, викликаний трагічними подіями в Україні, та "зламаним" процесом навчання через пандемію коронавірусу, а надто – через війну.

Тому знадобиться більше часу на повторення матеріалу – до цього треба бути готовими як самим дітям, так і вчителям та батькам", – попереджає психологиня.

Фото: tomwang / Depositphotos

В учнів через цей стрес можуть виникнути:

зниження концентрації уваги;

погіршення пам'яті;

відстороненість;

дратівливість;

швидка втомлюваність.

Тому фахівчиня радить не пришвидшувати процес навчання, бо для адаптації дитині потрібен час.

Під час занять малеча може крутити щось в руках або гойдатися на стільці. Спеціалістка зазначає, що це нормально, і не відволікає дитину, радше – навпаки, дозволяє швидше сконцентруватися.

Перед навчальним роком варто:

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Привчати дитину до режиму

Це не лише про сон, але й про періоди ігор, прогулянок та навчання.

Нагадайте про правила особистої гігієни, перевдягання, миття рук тощо.

Познайомитися з однокласниками та новими вчителями

Якщо дитина йде до нової школи, варто спробувати познайомитися з кимось з однокласників до початку нового року. За можливості можна також сконтактувати з друзями з попередньої школи, обмінятися враженнями.

Підготувати канцтовари та одяг

Оберіть разом канцтовари, які припадуть до смаку вашій дитині.

Форму варто брати зручну, аби вона не сковувала рухів, а дитина – не відволікалась на дискомфортні відчуття.

Також батьки можуть продумати маленькі сувеніри чи сюрпризи.

Підготувати робоче місце

Варто створити "робочу" зону, де дитина виконуватиме домашні завдання. Там має бути мінімум іграшок чи відволікаючих елементів.

Ознайомитися з правилами

У випадку, якщо дитина йде у нову школу закордоном, треба з'ясувати правила. У деяких країнах існують строгі правила щодо шкільного харчування, яких слід дотримуватися.

Варто домовитись про перекуси та навчити користуватися ланч-боксом й серветками.

Обговорити питання безпеки

Дитина має знати шлях до школи та додому, план дій у разі сигналу повітряної тривоги.

Нагадайте про те, що не можна на вулиці нічого не чіпати, не підіймати з землі чужі речі.