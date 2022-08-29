Як батьки можуть допомогти дитині здолати стрес через 1 вересня? Поради психолога

Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів.
Крім того, цьогоріч частині українських дітей доведеться йти в нові школи через війну.
Як підготуватися до нового навчального року пояснила психологиня Світлана Ройз для Міністерства охорони здоров'я.
"До звичного "літнього відкату" приєднався стрес, викликаний трагічними подіями в Україні, та "зламаним" процесом навчання через пандемію коронавірусу, а надто – через війну.
Тому знадобиться більше часу на повторення матеріалу – до цього треба бути готовими як самим дітям, так і вчителям та батькам", – попереджає психологиня.
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В учнів через цей стрес можуть виникнути:
- зниження концентрації уваги;
- погіршення пам'яті;
- відстороненість;
- дратівливість;
- швидка втомлюваність.
Тому фахівчиня радить не пришвидшувати процес навчання, бо для адаптації дитині потрібен час.
Під час занять малеча може крутити щось в руках або гойдатися на стільці. Спеціалістка зазначає, що це нормально, і не відволікає дитину, радше – навпаки, дозволяє швидше сконцентруватися.
Перед навчальним роком варто:
- Привчати дитину до режиму
Це не лише про сон, але й про періоди ігор, прогулянок та навчання.
Нагадайте про правила особистої гігієни, перевдягання, миття рук тощо.
- Познайомитися з однокласниками та новими вчителями
Якщо дитина йде до нової школи, варто спробувати познайомитися з кимось з однокласників до початку нового року. За можливості можна також сконтактувати з друзями з попередньої школи, обмінятися враженнями.
- Підготувати канцтовари та одяг
Оберіть разом канцтовари, які припадуть до смаку вашій дитині.
Форму варто брати зручну, аби вона не сковувала рухів, а дитина – не відволікалась на дискомфортні відчуття.
Також батьки можуть продумати маленькі сувеніри чи сюрпризи.
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- Підготувати робоче місце
Варто створити "робочу" зону, де дитина виконуватиме домашні завдання. Там має бути мінімум іграшок чи відволікаючих елементів.
- Ознайомитися з правилами
У випадку, якщо дитина йде у нову школу закордоном, треба з'ясувати правила. У деяких країнах існують строгі правила щодо шкільного харчування, яких слід дотримуватися.
Варто домовитись про перекуси та навчити користуватися ланч-боксом й серветками.
- Обговорити питання безпеки
Дитина має знати шлях до школи та додому, план дій у разі сигналу повітряної тривоги.
Нагадайте про те, що не можна на вулиці нічого не чіпати, не підіймати з землі чужі речі.
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