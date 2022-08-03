У Києві двоє немовлят потрапили до реанімації з COVID-19

У Києві дві маленькі дитини потрапили до лікарні з важкою формою COVID-19.
Одній дитині ще не виповнилось двох років, а інша є немовлям, яке народилось 14 днів тому, розповіли в Київській міській державній адміністрації.
Усього нині в столичних лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 78 осіб, із яких 5 дітей, а з підозрою на захворювання – 29 осіб, із яких 22 дитини.
Директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург каже, про збільшення кількості випадків тяжких форм захворювання на коронавірус серед дітей.
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"Якщо перші 4 місяці 2022 року дітей на стаціонарному лікуванні перебували одиниці дітей з COVID-19, а до реанімації діти не потрапляли взагалі, то в липні лікарі відділення інтенсивної терапії виборювали у хвороби двох малюків і зараз рятують ще двох.
Це однозначно свідчить про те, що COVID у своєму найважчому перебігу повертається", – зазначила Гінзбург.
Чиновниця наголошує, що хворобу можна "підхопити" будь-де, а тому батькам необхідно суворо дотримуватись правил епідемічної безпеки.
Це означає без потреби уникати великих скупчень людей, батьки також можуть вимагати в інших одягати маски в присутності їхніх дітей.
Також батькам потрібно захистити дітям обличчя, зокрема, якщо дозволяє вік – вдягати маску.
"Слідкуйте за гігієною своїх рук та не давайте дитині братися за поверхні у громадських місцях, транспорті; обробляйте руки собі та дитині безпечними антисептиками.
Маєте взяти за правило, що всі, хто повертається з вулиці, можуть підходити до вашого малюка лише після того, як помили руки, а ще краще – переодяглися у домашній одяг", – каже Гінзбург.
Окрім цього, у КМДА радять вакцинувати дітей, якщо дозволяє вік – це допоможе запобігти захворюванню і уникнути тяжкого перебігу хвороби.
Нагадаємо, У КМДА просять усіх жителів Києва зробити щеплення перед сезонним спалахом COVID-19, який очікується наприкінці літа.
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