У Києві двоє немовлят потрапили до реанімації з COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 серпня 2022

У Києві дві маленькі дитини потрапили до лікарні з важкою формою COVID-19.

Одній дитині ще не виповнилось двох років, а інша є немовлям, яке народилось 14 днів тому, розповіли в Київській міській державній адміністрації.

Усього нині в столичних лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 78 осіб, із яких 5 дітей, а з підозрою на захворювання – 29 осіб, із яких 22 дитини.

Директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург каже, про збільшення кількості випадків тяжких форм захворювання на коронавірус серед дітей.

Фото: evgenyataman/Depositphotos

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"Якщо перші 4 місяці 2022 року дітей на стаціонарному лікуванні перебували одиниці дітей з COVID-19, а до реанімації діти не потрапляли взагалі, то в липні лікарі відділення інтенсивної терапії виборювали у хвороби двох малюків і зараз рятують ще двох.

Це однозначно свідчить про те, що COVID у своєму найважчому перебігу повертається", – зазначила Гінзбург.

Чиновниця наголошує, що хворобу можна "підхопити" будь-де, а тому батькам необхідно суворо дотримуватись правил епідемічної безпеки.

Це означає без потреби уникати великих скупчень людей, батьки також можуть вимагати в інших одягати маски в присутності їхніх дітей.

Також батькам потрібно захистити дітям обличчя, зокрема, якщо дозволяє вік – вдягати маску.

"Слідкуйте за гігієною своїх рук та не давайте дитині братися за поверхні у громадських місцях, транспорті; обробляйте руки собі та дитині безпечними антисептиками.

Маєте взяти за правило, що всі, хто повертається з вулиці, можуть підходити до вашого малюка лише після того, як помили руки, а ще краще – переодяглися у домашній одяг", – каже Гінзбург.

Окрім цього, у КМДА радять вакцинувати дітей, якщо дозволяє вік – це допоможе запобігти захворюванню і уникнути тяжкого перебігу хвороби.

Нагадаємо, У КМДА просять усіх жителів Києва зробити щеплення перед сезонним спалахом COVID-19, який очікується наприкінці літа. 

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