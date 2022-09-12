Як українцям отримати медичну допомогу в Словаччині? Інструкція від МОЗ

Українці, які з початку повномасштабної війни виїхали до Словаччини, можуть претендувати на безоплатну медицину.
Однак обсяг медичних послуг, які може отримати людина, залежить від статусу перебування в країні, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я України.
Українські біженці зі статусом тимчасового захисту можуть отримати безоплатну медичну допомогу, визначену Загальною медичною страховою компанією (VSZP).
"Це не тільки невідкладна допомога, але і консультації з лікарем загальної практики, включаючи профілактичні заходи та вакцинацію, а також медична допомога, яку рекомендує лікар під час огляду", – пояснюють в МОЗ.
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Українці з тимчасовим захистом також можуть отримати комплексний медичне обстеження: огляд, встановлення медичної документації, діагностичний висновок, складання плану лікування, направлення на вузькопрофільні обстеження, а також виписку медичних рецептів.
Окрім цього передбачена допомога із лікуванням хронічних хвороб:
- діаліз;
- оксигенотерапія;
- хімієтерапія;
- специфічне лікування астми;
- ехокардіографія у разі хронічних аутоімунних захворювань.
Українці без статусу тимчасового захисту безоплатно мають право тільки на невідкладну та базову медичну допомогу, яка надається усім.
Викликати швидку невідкладну допомогу у Словаччині можна за номером 155. При цьому також діє загальноєвропейський номер для виклику невідкладної допомоги – 112.
Як придбати ліки в Словаччині?
Отримувачі тимчасового захисту в Словаччині можуть купувати ліки та медичні засоби за рецептом.
При лікуванні не усі ліки та засоби є безкоштовними, за них потрібно доплачувати.
Рецепти на ліки в більшості випадків виписує вузький спеціаліст, але їх може призначати і лікар загальної практики.
Контакти для отримання медичної допомоги українцям:
- Лінія охорони здоров’я для українців: +421-221-025-075.
- Загальна медична страхова компанія: 0-850-003-003.
- Обговорення загальних медичних питань українською: +421-513-816-111 та +421-259-765-111.
- Безоплатна швидка медична консультація українською мовою: +421-221-025-075, щодня з 7:00 до 19:00 або на сайті.
- Допомога онкологічним хворим від громадського об’єднання "Лімфом" доступна за посиланням.
- Інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз: +421-907-923-122.
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