Як українцям отримати медичну допомогу в Словаччині? Інструкція від МОЗ

Українці, які з початку повномасштабної війни виїхали до Словаччини, можуть претендувати на безоплатну медицину.

Однак обсяг медичних послуг, які може отримати людина, залежить від статусу перебування в країні, розповідають у Міністерстві охорони здоров'я України.

Українські біженці зі статусом тимчасового захисту можуть отримати безоплатну медичну допомогу, визначену Загальною медичною страховою компанією (VSZP).

"Це не тільки невідкладна допомога, але і консультації з лікарем загальної практики, включаючи профілактичні заходи та вакцинацію, а також медична допомога, яку рекомендує лікар під час огляду", – пояснюють в МОЗ.

Українці з тимчасовим захистом також можуть отримати комплексний медичне обстеження: огляд, встановлення медичної документації, діагностичний висновок, складання плану лікування, направлення на вузькопрофільні обстеження, а також виписку медичних рецептів.

Окрім цього передбачена допомога із лікуванням хронічних хвороб:

діаліз;

оксигенотерапія;

хімієтерапія;

специфічне лікування астми;

ехокардіографія у разі хронічних аутоімунних захворювань.

Українці без статусу тимчасового захисту безоплатно мають право тільки на невідкладну та базову медичну допомогу, яка надається усім.

Викликати швидку невідкладну допомогу у Словаччині можна за номером 155. При цьому також діє загальноєвропейський номер для виклику невідкладної допомоги – 112.

Як придбати ліки в Словаччині?

Отримувачі тимчасового захисту в Словаччині можуть купувати ліки та медичні засоби за рецептом.

При лікуванні не усі ліки та засоби є безкоштовними, за них потрібно доплачувати.

Рецепти на ліки в більшості випадків виписує вузький спеціаліст, але їх може призначати і лікар загальної практики.

Контакти для отримання медичної допомоги українцям: