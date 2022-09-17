ВООЗ більше не рекомендує використовувати два препарати для лікування COVID-19

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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17 вересня 2022

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оновила рекомендації з лікування COVID-19 і більше не радить використовувати два види терапії на основі антитіл.

Мова йде про препарати Сотровімаб та Казірівімаб/імдевімаб, повідомляє Reuters.

Ці два засоби були одними із перших ліків, які застосовували у лікуванні COVID-19, але стали застарілими.

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Рекомендації ВООЗ змінила після лабораторних досліджень, які показали обмежену клінічну ефективність препаратів у боротьбі з останніми штамами коронавірусу.

Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

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Висновок ВООЗ вже підтримали у США, де наразі також не рекомендують використовувати Сотровімаб та Казірівімаб/імдевімаб.

Зокрема Сотровімаб від британської компанії GSK і американського партнера Vir Biotechnology, який донедавна мав мільярдні продажі, був вилучений з ринку США Управлінням з контролю за продуктами й ліками.

При цьому наразі обидва препарати все ще продовжують рекомендувати для використання у країнах ЄС.

Також ВООЗ розширила рекомендації для іншого методу терапії – противірусного препарату Ремдесивір від компанії ​​Gilead (GILD.O).

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Зокрема його тепер використовувати пацієнтам із тяжким перебігом COVID-19, а також пацієнтам із найвищим ризиком госпіталізації.

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