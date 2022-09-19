В Україні дозволили COVID-вакцинацію дітям від 5 років

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

В Україні дозволили робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 до 11 років. Раніше мінімальним для введення COVID-вакцини був 12-річний вік.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 19 вересня.

При цьому обов'язковою умовою для проведення COVID-вакцинації є інформована згода батьків або опікунів дитини.

"Йдеться про форму N 063-2/о відповідно до статті 43 "Основ законодавства про охорону здоров’я", – підкреслив санлікар.

 Фото: Elnur/Depositphotos

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Щеплення дітей віком від 5 до 11 років здійснюватимуть вакциною Comirnaty від Pfizer. Наразі Україна очікує на відповідний препарат саме для дітей, адже дозування відрізняється від того, що вводять дорослим.

"Деталі ми також повідомимо згодом, коли вакцина буде доступна в Україні", – додав Кузін.

Нагадаємо, станом на жовтень 2021 року обов'язковою умовою для здійснення щеплення проти коронавірусу дітям від 12 років була наявність усіх календарних щеплень, які відповідають віку, з урахуванням затверджених протипоказань до вакцинації.

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