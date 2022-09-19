В Україні підтвердили другий випадок мавпячої віспи – МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 вересня 2022

В Україні підтвердили другий випадок захворювання на мавпячу віспу.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я 19 вересня.

Наразі пацієнта госпіталізовано із такими симптомами:

  • підвищена температура,
  • висипи на обличчі, ротовій порожнині та руках.
 Фото: angellodeco/Depositphotos

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При цьому, як переповідають слова хворого у відомстві, висип з'явився ще наприкінці серпня. Проте до лікарів він звернувся лише кілька днів тому.

У МОЗ закликають українців не зволікати у разі появи симптомів, характерних для мавпячої віспи, і одразу звертатися до медиків.

"Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", – наголошують у відомстві.

Нагадаємо, перший в Україні випадок захворювання на віспу мавп, зареєстрували 15 вересня. У МОЗ наголосили, що обидва випадки, за попередніми даними, між собою не пов'язані.

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