У МОЗ розповіли, як почувається перший український пацієнт, інфікований мавпячою віспою

Пацієнт, якому першому в Україні встановили діагноз "мавпяча віспа", має легкий перебіг захворювання, проте на всякий випадок був госпіталізований.

Про це повідомили на брифінгу у Міністерстві охорони здоров’я.

"Тут йдеться про те, як і у випадку з першими інфікованими коронавірусом, що це важливо для лікарів – розуміти, який перебіг має захворювання, симптоматику, методи лікування. Госпіталізувати пацієнта було вирішено саме з цієї причини", – пояснюють у відомстві.

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Називати місце реєстрації хворого МОЗ не планує, щоб "повністю забезпечити комфорт пацієнта".

У міністертсві також зазначили, що у липні 2022 року в Україну доставили 5 тис. ПЛР-тестів для діагностики вказаного захворювання, які розподілили по регіонах.

До лікаря треба звертатися при наступних симптомах:

висипання у вигляді пухирців, зокрема на обличчі;

температура;

головний біль тощо.

Також важливо використовувати засоби протиепідемічного захисту (маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

У МОЗ зазначили, що під час лікування захворювання українські медики використовують затверджені рекомендації ВООЗ та міжнародні протоколи щодо діагностики та виявлення відповідного захворювання.

"Зважаючи на те, що специфічні ліки наразі не доступні для широкого загалу, то йдеться у першу чергу про симптоматичне лікування", – кажуть у міністерстві.

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У відомстві запевнили, що наразі передумов для значного поширення мавпячої віспи в Україні немає, а отже, необхідності у вакцинації також.

Більш детально про симптоми, інкубаційний період, шляхи зараження та профілактику хвороби ми розповідали у тексті-поясненні про мавпячу віспу.