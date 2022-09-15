В Україні зафіксували перший випадок мавпячої віспи

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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15 вересня 2022

В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп 15 вересня.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Медики зазначають, що пацієнта госпіталізували до медзакладу попри легкий перебіг хвороби.

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Із симптомів у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі. 

 Фото: ganzevayna / Depositphotos

Підтвердити захворювання вдалось завдяки специфічному ПЛР-дослідженню. 

Епідеміологічний випадок наразі розслідують лікарі.

"За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни", – зазначили у МОЗ.

У МОЗ наголошують, що область реєстрації випадку не розголошують з метою збереження комфорту пацієнта.

Нагадаємо, наприкінці травня Головний санлікар Україні заявляв, що шанси поширення мавпячої віспи в Україні дуже малі. 

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Проте темпи поширення хвороби змусили ВООЗ оголосити глобальну надзвичайну ситуацію через спалах.

13 вересня у США зареєстрували першу смерть пацієнта з підтвердженою віспою мавп.

Про симптоми, інкубаційний період, шляхи зараження та профілактику хвороби розповідали у тексті-поясненні про мавпячу віспу.

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