В Європі зафіксували третій летальний випадок через мавпячу віспу

Інститут громадської охорони здоров’я Sciensano у Бельгії повідомив про першу смерть від віспи мавп.

Це вже третій випадок в Європі, пише MedicalExpress.

У пацієнта також були супутні хвороби, зазначено у звіті організації.

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Хвороба викликає запалення та рубцеві ураження переважно на обличчі, задньому проході та статевих органах.

Фото: angellodeco / Depositphotos

У Бельгії загалом на кінець серпня зафіксовано 706 випадків мавпячої віспи, з низ 32 пацієнти потребували госпіталізації. Частіше хворобу виявляють у чоловіків, які мають секс з чоловіками.

Європа та США наразі є гарячими точками глобального спалаху захворювання. У Всесвітній організації охорони здоров’я сумарно зафіксували понад 50 тисяч випадків та 16 смертей.

Нагадаємо, наприкінці липня вчені прогнозували, що пік захворюваності на віспу мавп станеться за кілька місяців. Ймовірність того, що хвороба зупиниться, дуже низька.

Напередодні цієї заяви мавпячу віспу діагностували у двох дітей в США.