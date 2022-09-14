Як українкам безоплатно пройти мамографію? Інструкція від МОЗ

Одним із найпоширеніших онкозахворювань серед жінок є рак молочної залози.
При цьому рання діагностика значно підвищує шанси на одужання на ранній стадії захворювання на 95%.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як українкам пройти мамографію безоплатно для раннього виявлення онкології.
"Мамографія є точним і разом із цим безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження є дуже низьким.
Це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій", – йдеться в повідомленні.
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Як пройти мамографію?
Спершу потрібно взяти направлення в сімейного лікаря, з яким укладено декларацію,
Окрім цього його можна отримати у лікаря первинної медичної допомоги (терапевта/сімейного лікаря, педіатра), якщо ви втратили зв’язок зі своїм "сімейником".
Направлення може виписати лікуючий лікар у разі відповідних показань.
"Нагадуємо, що під час дії воєнного стану направлення може бути як електронним, так і паперовим", – зазначили в МОЗ.
Після цього потрібно обрати зручний медзаклад, який може розташовуватись в будь-якому регіоні.
Це можна зробити через оператора НСЗУ за номером 16-77 (контакт-центр).
Мамографія проводиться безпосередньо в лікарні.
У послугу входить:
- попередня консультація з лікарем та аналіз проведених раніше досліджень;
- рентгенологічне дослідження у двох проєкціях, за необхідності – додаткових проєкцій та прицільного знімка;
- отримання рекомендацій на основі аналізу дослідження;
- за потреби направлення на отримання інших медичних послуг;
- запис результатів обстеження на цифровий носій, який віддадуть вам "на руки".
Раніше у матеріалі УП.Життя розповідала про те, як проходити попередні дослідження та виявити онкологію на ранньому етапі.
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