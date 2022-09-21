Обгоріла чверть тіла, загинули батьки: історія дівчини, яка вижила після ракетного удару по Чаплиному

Київські лікарі врятували 17-річну дівчину, яка постраждала внаслідок ракетного удару росіян по залізничній станції Чаплине на Дніпропетровщині.

Батьки Анастасії Пригонець згоріли у власному авто. Дівчині вдалося вистрибнути з полум’я, але вона отримала 25% опіків тіла.

Настю лікували дніпропетровські, київські, львівські та австрійські медики.

Історію порятунку дівчини розповіли у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

Фото: НДСЛ Охматдит

24 серпня, у День Незалежності України, батьки везли Анастасію на залізничну станцію Чаплине – дівчина мала їхати на навчання до Львова.

Саме в той момент російські окупанти вдарили по станції ракетою.

Від атаки загинули 25 цивільних людей. Серед них – батьки Насті, які згоріли у власному авто.

Дівчині вдалось вистрибнути з палаючої машини. Спочатку вона потрапила у Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню.

Настя мала осколкове поранення голови, а майже чверть її тіла – обгоріла. Від вогню найбільше постраждала рука.

Через травми у дівчини майже відмовили нирки, розпочався сепсис, легені були у критичному стані.

Пацієнтку перевели у медикаментозну кому.

"Рятувати дівчинку погодилися наші колеги з австрійського міста Грац. Однак передусім пацієнтку треба було стабілізувати, інакше Настя б не пережила довгу дорогу. Тоді силами волонтерів дівчинку доставили в столичний Охматдит", – розповідають лікарі.

Лікарі врятували 17-річну Настю, яка постраждала внаслідок ракетного удару по залізничній станції Чаплине

До столичних лікарів Анастасію привезли у важкому стані.

"Швидко розвивалась ниркова недостатність з гіперкаліємією (підвищення рівня калію в крові, що може призвести до зупинки серця). В Охматдиті дитину одразу проконсультувала мультидисциплінарна команда спеціалістів сумісно з комбустіологом Київського опікового центру.

За три доби за допомогою інтермітуючого гемодіалізу вдалося скоригувати критичні порушення та підготувати Анастасію до тривалого транспортування", – розповідає лікар-анестезіолог Андрій Висоцький.

За словами медиків, ці кілька днів були вирішальними. Дівчину підготували до довгого транспортування і 6 вересня вона поїхала на захід.

Настю лікували дніпропетровські, київські, львівські та австрійські медики

Спочатку дівчину прийняли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Львівські лікарі оглянули Настю, зробили аналізи та переконалися, що можна їхати далі.

Після цього дівчину забрала реанімаційна швидка до Польщі, а згодом – літак в Австрію.

"Поруч з дівчинкою перебуває її 19-річний брат Денис, найближча людина, яка лишилась у Насті", – кажуть лікарі.

Австрійські медики реанімують Настю та рятуватимуть її руку, яка найбільше обгоріла під час пожежі.

Потім дівчині зроблять необхідні пластичні операції.

"Дякуємо за справжню спецоперацію команді Охматдиту та організаціям FRIDA Ukraine і Центр Спасіння Життя за евакуацію дівчини та якісну стабілізацію перед подальшим транспортуванням за кордон.

Безмежна подяка Австрії за готовність лікувати наших людей, які стали жертвами війни", – додають лікарі.