Тато на фронті, а маму викрали: лікарі врятували життя 17-річному хлопцю, який підірвався на міні

У Львові врятували життя 17 річному Павлу, який підірвався на замінованій окупантами пляшці.

Павло залишився сам у рідному селі Долина на Донеччині, його батько захищає Україну в лавах ЗСУ, а маму та молодшого брата викрали окупанти.

Історію порятунку хлопця розповідає Перше медичне об'єднання Львова.

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У дім хлопця влучила ракета, тому він переховувався від обстрілів у Святогірській Лаврі.

При цьому він допомагав місцевим мешканцям та українським військовим.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Одного дня Павло побачив порожню пляшку та вирішив викинути її в смітник, однак через долю секунди пролунав вибух.

Як виявилось, пляшка була замінованою. Павло прийшов до тями лише в лікарні у Львові, куди його доставили евакуаційним потягом.

Стан 17-річного Павла був вкрай важким: забій легенів, розрив м’яких тканин кисті та передпліччя правої руки, масивна травма правого стегна та інфекційне ускладнення.

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Медики більше тижня боролись за життя хлопця у відділенні реанімації, його стан вдалось стабілізувати.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Після цього лікарі хірургічного виділення лікували рани Павла, найважча з них – травма кисті, якою він підіймав пляшку.

На щастя, нині Павло видужує і демонструє значні успіхи. Завдяки медикам він може знову сам застібати ґудзики та частково розгинати пальці.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Однак, за словами лікарів, для того, аби повністю випрямити долоню, його чекають місяць щоденних вправ.

"А поки Павло сумлінно виконує всі вправи, не втрачає віри, мріє стати військовим і точно знає, Донбас – це його дім, Донбас – це Україна", – повідомили в лікарні