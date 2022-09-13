У Львові лікарі врятували хлопчика з Бахмута, який постраждав, ховаючись від обстрілів

Українські та американські лікарі врятували у Львові хлопчика з Донеччини, який серйозно постраждав, переховуючись у підвалі від російських обстрілів. Він та його брат випадково облилися окропом.

Кирилові – 10 років, і війна вже двічі зруйнувала його домівку, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.

Вісім років тому окупанти знищили житло сім'ї хлопчика у Горлівці, а під час повномасштабної війни ворог зруйнував будинок у Бахмуті.

Кирило разом із братиком ховалися від російських ракет у підвалі, коли випадково зачепили каструлю з окропом. В результаті тіла обох дітей покрилися численними опіками та рубцями. Через це зараз Кирило не міг повноцінно рухатися, кажуть лікарі.

Рубці та опіки заважали нормально рухатися 10-річному хлопчику, однак лікарям вдалося це виправити

"Дитячому тілу, яке росте, рубці заважають рухатися. Хлопчику важко згинати коліна, виникають проблеми при ходьбі. Проте наші лікарі спільно з американськими колегами змогли це виправити", – наголошують медики.

10-річний Кирило, який постраждав, переховуючись від російських обстрілів

Єдиним виходом врятувати хлопчика була пластична операція, під час якої хірурги відновлюють рухомість кінцівок.

У лікарні Святого Миколая у Львові відновили рухомість кінцівок постраждалому хлопчику. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

Її провели медики львівської лікарні Святого Миколая спільно з щелепно-лицевим хірургом Стівом Ортеном та пластичним хірургом Крейгом Хобаром зі США. Зараз на рахунку лікарів уже три такі операції та дві естетичні процедури. Найменшому пацієнту, якому допомогли лікарі, було 5 років, а найстаршій – 17.

"У нашій лікарні Святого Миколая вони допомагали дітям із найскладнішими вродженими вадами, мінно-вибуховими травмами обличчя та післяопіковими дефектами", – резюмували у першому медоб'єднання Львова.

Нагадаємо, у лікарні Св. Миколая нині лікують рідних брата і сестру, які постраждали, коли в їхній дім на День Незалежності прилетіла російська ракета. Крім того, раніше у медзакладі врятували братів Володю та Якова, які постраждали внаслідок удару РФ по Сергіївці, що на Одещині. Ракета прилетіла у їхній дім.